Amici, Stefano De Martino mette a tacere la Celentano: “Se in tre abbiamo capito …”

Nella serata di ieri, sabato 19 marzo 2022 è andata in onda la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Ebbene, come è possibile immaginare non sono mancati i colpi di scena. Sembra proprio che nella prima puntata del serale, alcuni professori non si siano risparmiati e pare ancora siano volate parole molto pesanti. Scintille nello specifico tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano dopo che quest’ultima aveva mandato un guanto di sfida che non è stato accettato dal prof. siciliano. Ad un certo punto, sarebbe intervenuto anche Stefano De Martino, come giudice del serale e quest’ultimo si sarebbe scagliato contro la Celentano. Ma cosa è accaduto nello specifico? Facciamo un pò di chiarezza.

Amici 2022 il serale, Alessandra Celentano manda un guanto di sfida

Nel corso della prima puntata del serale di Amici, sono volate parole molto pesanti tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Sembra che la situazione sia precipitata nel momento in cui Alessandra che in questo serale fa coppia con Rudy Zerbi, ha lanciato un guanto di sfida al team formato da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Alessandra avrebbe mandato questo guanto di sfida per far esibire Michele e Christian. Come abbiamo avuto modo di anticipare, sembra che Todaro abbia comunque rifiutato questa sfida definendola non equa. A quel punto, dopo aver rifiutato questa sfida, sarebbe intervenuta la giuria esterna, ovvero Stash,Stefano De Martino e Emanuele Filiberto. Quest’ultimo ha fatto intendere che secondo lui sarebbe stato opportuno accettare ugualmente il guanto di sfida. Ad ogni modo, di opinione diversa sono stati Stefano De Martino e Stash i quali sono andati contro la Celentano.



Todaro rifiuta il guanto di sfida e volano parole pesanti tra i due

Nel momento in cui la Celentano ha lanciato la sfida pare abbia aggiunto “Questa è danza, non è paracadutismo“. Todaro a quel punto avrebbe risposto “Non serve, tanto decide la giuria e quindi facciamo parlare loro”, sicuro in qualche modo che Stefano De Martino e Shash gli avessero dato ragione. Effettivamente poi così è stato, ma Todaro si sarebbe preso anche del “Cafone”. La Celentano infatti rivolgendosi al collega avrebbe detto “Sei un cafone, si sei un cafone”. A quel punto è intervenuto proprio Stefano, scagliandosi contro la Celentano.



L’intervento al veleno di Stefano De Martino

“Alessandra, ma che cosa è questo? Lo sai benissimo che non è una sfida equa. Noi siamo chiamati a decidere se c’è un margine in cui due danzatori possono giocarsela, ma così non c’è alcun margine. Questo guanto non è equo”. Ma questo non è stato l’unico intervento di Stefano a sfavore della Celentano. L’ex ballerino infatti sarebbe intervenuto dopo l’esibizione di Serena, quando la Celentano è tornata ancora una volta a scagliarsi contro la giovane, commentando il suo fisico. A quel punto l’ex ballerino avrebbe aggiunto. “La bellezza non è oggettiva, anche basta. Nel 2022 bisogna smetterla con certi stereotipi”. In realtà, questa volta sembra che anche gli altri giudici siano stati d’accordo con Stefano.

Tutti contro la Celentano, lei cerca di difendersi

“La Celentano dovrebbe girare di più il mondo. Vedrebbe che ci sono ballerini di tutti i tipi. Amici non è una succursale dell’Opera di Milano”. Queste le parole della Cuccarini. A quel punto Alessandra avrebbe detto “Non vengo capita”. Ma anche in questo caso Stefano non è rimasto in silenzio ed avrebbe aggiunto “Se ti abbiano frainteso in tre, forse dovresti pensare che è il tuo messaggio a essere sbagliato”.