Nathaly Caldonazzo una furia contro Barù “Si è rivelato molto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Il Grande fratello vip è finito da pochi giorni, eppure gli ex concorrenti continuano a parlare di questo loro percorso all’interno della casa e delle dinamiche che si sono venute a creare. Ebbene, reduce dalla sua partecipazione a questa edizione del reality di Canale 5, Nathaly Caldonazzo in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante e lo ha fatto ai microfoni di VelvetMag. Pare che la showgirl e attrice in qualche modo abbia parlato di Barù, dicendo di essersi ricreduta in qualche modo. I due si sono conosciuti proprio all’interno della casa più spiata d’Italia e sembra che la showgirl si fosse fatta di lui un’idea ben precisa. Ma vediamo qui di seguito quelle che sono state le parole della Caldonazzo.

Grande fratello vip 6, le parole di Nathaly Caldonazzo su Barù

Come abbiamo avuto modo di anticipare, sembra che nei giorni scorsi Nathaly Caldonazzo, dopo l’esclusione dal reality abbia rilasciato diverse interviste. Nello specifico sembra che ai microfoni di VelvetMAG, la showgirl abbia voluto parlare di Barù Gaetani D’Aragona. I due hanno avuto modo di conoscersi all’interno della casa e Nathaly dice di aver avuto di lui un’idea inizialmente, ma che poi si sarebbe ricreduta.

La Caldonazzo si ricrede sul gieffino, parole al veleno

“Pensavo fosse diverso. Invece si è rivelato molto stratega ed egoista“. Queste le parole di Nathaly. Ma queste non sono state le uniche dichiarazioni che l’ex gieffina ha rilasciato nei confronti dell’uomo.“Anche a lui non ero simpatica e non ha mai perso occasione per manifestarlo. Non apprezzo la sua ironia toscana”. Queste ancora le parole da lei dichiarate, spiegando il perchè molto probabilmente i due poi non sono mai andati d’accordo.“Facendo comunella con le sorelle Jessica, Lulù e Clarissa Selassié naturalmente non poteva stare dalla mia parte“, avrebbe detto la Caldonazzo. Quest’ultima, poi, nel corso dell’intervista non ha potuto non lanciare una frecciatina nei confronti delle sue ex coinquiline.

La frecciatina della showgirl nei confronti delle donne della casa

“Non sono una esibizionista, contrariamente alle mie giovani coinquiline, che amavano mostrarsi, quindi anche nel momento della doccia, era sempre piuttosto imbarazzante, cercavo di coprirmi il più possibile, tenendo sempre l’accappatoio a portata di mano”. Parole di fuoco quelle della Caldonazzo, che già all’interno della casa aveva fatto ben intendere di non aver proprio legato con tutti, anzi forse con pochi.