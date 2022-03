Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini al ristorante e il titolare fa una rivelazione bomba

0 SHARES Condividi Tweet

Da diversi giorni la bellissima Michelle Hunziker è tornata ad essere protagonista del gossip. La conduttrice svizzera è stata infatti fotografata in compagnia dell’ex gieffino Giovanni Angiolini, l’uomo grazie al quale, secondo il gossip, il cuore della bella Michelle sarebbe tornato a battere. Nello specifico nelle ultime ore si sta molto parlando delle parole espresse dal titolare di un ristorante ad Alghero che già lo scorso mese di gennaio avrebbe visto la Hunziker e Angiolini insieme.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini insieme ad Alghero a Gennaio?

Nonostante per diversi mesi si sia parlato di crisi nel matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ecco che l’ufficialità della fine della loro storia d’amore è arrivata solamente lo scorso mese di gennaio. Ma sempre a Gennaio, stando a quanto emerso nelle ultime ore, la bella Michelle sembrerebbe essere stata avvistata per la prima volta in Sardegna ed esattamente ad Alghero insieme a Giovanni Angiolini e altre persone. A rivelarlo è stato nelle ultime ore il titolare di un ristorante di Alghero, e di preciso del ristorante Bar Quintilio. “Era un pezzo che Michelle Hunziker bazzicava qua ad Alghero.Io me la sono trovata davanti domenica 23 gennaio all’ora di pranzo. Saranno state una decina di persone. C’era Giovanni Angiolini, che è un cliente abituale, suo fratello con la fidanzata, Michelle, la sua manager Gabriella e altre persone che vedevo per la prima volta“. Sarebbero state queste di preciso le parole espresse dal titolare del ristorante. Ed infatti proprio sui social, ed esattamente il 26 gennaio, la Hunziker ha condiviso una fotografia davanti al mare insieme alla sua manager.

Le parole del titolare del ristorante di Alghero

Il titolare del ristorante sopracitato ha poi proseguito affermando di non essersi chiesto cosa Michelle potesse fare ad Alghero in pieno inverno ma ha raccontato cosa Angiolini gli aveva confidato in quell’occasione. “È stato Giovanni Angiolini a dirmi che Michelle era lì perché stava valutando l’acquisto di un appartamento nel Calabona’s Promenade. È un condominio di lusso a poca distanza dal mio locale, dove abita il jazzista Paolo Fresu e dove quest’estate c’era anche Ornella Vanoni. Non credo che mi abbiano detto la verità. Penso fosse una storia per depistarmi, per non farmi capire cosa bolliva in pentola”.

La rivelazione del titolare del ristorante su Michelle

L’uomo ha proseguito il suo racconto rivelando che Michelle e Giovanni non erano seduti vicini a tavola ma lui comunque “aveva un occhio di riguardo per lei, era molto premuroso e attento“. Il titolare del ristorante ha poi proseguito rivelando che la moglie, al contrario suo, si è subito insospettita in quanto proprio Angiolini era tornato da poco single dopo aver lasciato la scorsa estate la modella spagnola con cui era fidanzato. E come lui anche la Hunziker era tornata da poco single. “L’unica cosa che ho capito è che Michelle non voleva far sapere in giro dove si trovava. Quando le ho chiesto di fare una fotografia con me, ha accettato ma mi ha chiesto di pubblicarla su Instagram almeno una settimana dopo. Evidentemente voleva tenere nascosti i suoi spostamenti”, ha così concluso l’uomo.