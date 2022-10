GfV, Elenoire Ferruzzi gela tutti: “Io e Attilio ci conoscevamo già. Quando capirà chi sono gli prenderà un colpo”

0 SHARES Condividi Tweet

Elenoire Ferruzzi e la confessione al Grande fratello vip sul rapporto con Attilio Romita. I due si conoscevano già.

Si continua a parlare del Grande fratello vip e di Elenoire Ferruzzi nel dettaglio. La concorrente della casa più spiata d’Italia, già in queste settimane di permanenza è stata protagonista di diverse situazioni che hanno destato parecchie critiche e polemiche. In queste ultime ore, Elenoire ha confessato di conoscere bene Attilio e ha spiegato di averlo conosciuto un pò di tempo fa a Milano. Il conduttore, Alfonso Signorini avrebbe così tentato di approfondire questo loro incontro. Ma cosa ha riferito la showgirl?

Grande fratello vip, Elenoire Ferruzzi si lascia andare ad una confessione

Elenoire Ferruzzi nelle scorse ore, ed esattamente nel corso della puntata del Grande fratello vip andata in onda lunedì 10 ottobre, ha fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole. Di cosa si tratta? La showgirl ha confessato di aver conosciuto Attilio Romita già un pò di tempo fa a Milano, durante un evento. Ad ogni modo, stando a quanto riferito da Elenoire, sembra che Romita non l’abbia però riconosciuta. Non si sa che cosa sia accaduto tra di loro nel corso di quell’incontro.

Alfonso Signorini cerca di indagare sull’incontro avvenuto anni fa tra la Ferruzzi e Attilio Romita

La confessione di Elenoire è arrivata in confessionale, durante le nomination ed Alfonso Signorini non ha potuto non indagare. Elenoire ha dichiarato di voler fare il nome di Attilio e la sua motivazione ha lasciato tutti senza parole. La Ferruzzi ha nominato Attilio perché di lui non sopporta il rumore che produce ogni mattina camminando con le sue ciabatte. “Non sopporto quel tallone che sbatte in quel modo. E’ terribile”. Ha dichiarato la Ferruzzi, che poi si è lasciata andare a questa confessione, dicendo di aver già conosciuto il coinquilino un pò di tempo fa.

La confessione di Elenoire

“Senti ma a proposito di Attilio, noi avevamo lasciato un discorso un po’ in sospeso. Vi conoscevate già?”, avrebbe chiesto Alfonso Signorini. “Ci siamo conosciuti a un evento a Milano. Tra l’altro non ho mai parlato di questa cosa con lui, ma avrò modo di parlarne”. Questa la risposta di Elenoire. Alfonso le ha chiesto ancora se il giornalista l’abbia riconosciuta. “No, per me no, io ero molto diversa e poi è successo un po’ di anni fa”. Questa la risposta della Ferruzzi la quale è certa che nel momento in cui svelerà questa cosa ad Attilio a lui gli piglierà un colpo.