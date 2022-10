Storie Italiane, Iva Zanicchi di nuovo attaccata: “Non fare la furba” e lei per difendersi: “Ora faccio nome e cognome”

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi partecipa a Storie Italiane e riceve dei consigli da Mauro Coruzzi. La stoccata di Platinette.

Iva Zanicchi continua ad essere al centro del gossip per quanto accaduto durante la prima puntata di Ballando con le stelle. Ebbene si, nel corso della prima puntata del programma condotto da Milly Carlucci, Iva avrebbe offeso Selvaggia Lucarelli riservandole delle parole piuttosto dure e offensive. Di questa vicenda se ne è parlato a lungo anche in altri programmi televisivi, come Storie italiane, dove ieri Iva è stata ospite. Ma cosa ha riferito la cantante?

Iva Zanicchi nel salotto di Storie Italiane parla della sua partecipazione al programma Ballando con le stelle

Iva Zanicchi nel corso della giornata di ieri è stata ospite nel salotto di Storie Italiane, il programma noto di casa Rai. La cantante, come sappiamo, è una delle protagoniste del programma di Rai uno, condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle. Lo scorso sabato, è andata in onda la prima puntata di questa stagione di Ballando e Iva è stata protagonista di uno scontro piuttosto acceso con Selvaggia Lucarelli. Nello specifico, dopo l’esibizione Selvaggia avrebbe dato a Iva e Samuel uno 0, scatenando la reazione della cantante che ha risposto con una offesa piuttosto pesante, “tr***”.

Mauro Coruzzi da dei consigli all’Aquila di Ligonchio

Iva si sarebbe scusata con la Lucarelli, anche se quest’ultima non avrebbe accettato queste scuse. Nella mattinata di ieri, Iva è stata ospite nel salotto di Eleonora Daniele che ha intervistato la concorrente di Ballando con le stelle. Tra i presenti in studio anche Mauro Coruzzi che avrebbe dato dei consigli ad Iva in vista di questa edizione del programma, che è appena iniziata e della quale sembra esserne una delle protagoniste principali.” Non devi fare la furba prendendoti una giornata di libertà alimentare e fai la dieta. Non dimenticarti di andare alle prove intanto, visto che mi pare di capire che non sei andata oggi”. Queste le parole di Platinette, rivolte alla cantante che sembra conoscere da tutta una vita.

La confessione di Iva

Ad ogni modo, la cantante ha assicurato di essere a dieta e di averla iniziata già da un bel pò, confessando però di aver sgarrato la sera prima, concedendosi due piatti di pasta. L’Aquila di Ligonchio avrebbe poi fatto sapere che in questo percorso è seguita da uno specialista. “Ho parlato stamattina con il dietologo, se volete vi faccio anche nome e cognome. Ho preso una tisana, due uova e poco altro per colazione”.