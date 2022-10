Barbara D’Urso al veleno su Pamela Prati “Cosa mi ha fatto”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso fa una confessione su Pamela Prati “Mi sono sentita presa in giro”, facendo riferimento al 2019 quando è scoppiata la bomba su Mark Caltagirone.

Pamela Prati tornando al Grande fratello vip, inevitabilmente è tornata sotto i riflettori e di conseguenza è stato impossibile non ritornare sul vecchio argomento, ovvero quello riguardante Mark Caltagirone. Nel corso dell’ultima puntata del reality di Canale 5 si è tanto parlato di questa vicenda e Pamela Prati che adesso è una concorrente del Grande fratello vip, ha parlato in diretta tv dando le sue motivazioni e spiegazioni al riguardo. A parlare, nelle ore successive è stata Barbara D’Urso che ha seguito da vicino tutta questa storia. Ma cosa ha riferito la conduttrice di Pomeriggio 5?

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso torna a parlare di Pamela Prati

Barbara D’Urso in questi giorni è tornata a parlare di Pamela Prati, dopo le dichiarazioni rilasciate da quest’ultima all’interno del reality di Canale 5 in prima serata. Ebbene, Barbara D’Urso ha voluto parlare ancora una volta di questa vicenda, nella seconda parte di Pomeriggio 5. La conduttrice, senza alcuna remora, ha sostenuto di essersi sentita presa in giro tempo fa, proprio dalla stessa Pamela che spesso è stata presente nel suo salotto non soltanto a Pomeriggio 5 ma anche a Live non è la D’Urso.

Le parole della conduttrice su Pamela

“Ognuno ovviamente ha la propria opinione…Non c’è comunque nessun pregiudizio…Ascoltiamo e vediamo…Cerchiamo di capire qual è la verità…Io mi sono sentita presa in giro, ma non è importante…”. Queste le parole dichiarate dalla conduttrice, la quale poi ha aggiunto che magari un giorno Pamela riuscirà a dimostrare di essere davvero vittima e non carnefice, così come in tanti pensano. Ad ogni modo, Barbara affrontando questo argomento, ha anche mandato in onda una intervista rilasciata proprio dalla Prati nel suo salotto un pò di anni fa, proprio quando ha deciso di lasciare lo studio in forte polemica con la presentatrice e tutto lo staff.

Barbara confessa di essere rimasta molto male per il comportamento di Pamela

Ecco, la conduttrice ha confessato di essere rimasta molto male di fronte a questa reazione. “La volta precedente a Domenica Live si era arrabbiata perchè avevamo fatto il riassunto del suo Bagaglino…Quella sera che intervista si aspettava, visto che tutta Italia parava di questo?”, ha aggiunto la D’Urso. In studio presente anche Martina Nasoli, la quale ha voluto dire la sua, su quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata del Gf vip quando la Prati se l’è presa con Orietta Berti e con Sonia Bruganelli. L‘ex vincitrice del Grande fratello ha dichiarato che Pamela ha questo modo di comportarsi che in automatico, seppure potesse aver ragione, la fa passare dalla parte del torto.