Pamela Prati, Donna Pamela pubblica delle e-mail che la inchiodano

Donna Pamela, ha deciso questa volta di andare in fondo a tutta questa storia, smentendo le dichiarazioni di Pamela Prati e poi ha pubblicato le ricevute della Rai.

Dopo l’ultima puntata del Grande fratello vip andata in onda lo scorso lunedì, non si fa altro che parlare di Pamela Prati e della vicenda Mark Caltagirone. La showgirl sarda, è tornata a parlare di questo “amore”, nel corso della puntata del Gf vip, dopo essere stata interpellata proprio da Alfonso Signorini. In seguito alle parole di Pamela Prati, è arrivata la reazione di Donna Pamela che ha risposto pubblicando due Instagram stories, tra cui anche una mail che riporta la data del mese di maggio 2019, ricevuta dalla Rai.

Gf vip, Pamela Prati parla della vicenda Mark Caltagirone e dice di non aver percepito mai un euro da tutto questo

In seguito all’ultima puntata del Grande fratello vip, che è andata in onda lo scorso lunedì, non si fa altro che parlare di Pamela Prati e della vicenda Mark Caltagirone. La showgirl sarda, durante la puntata del Gf vip, avrebbe sostenuto di non aver guadagnato nulla con la vicenda Mark Caltagirone. “Non ho guadagnato niente da tutto questo”. Ecco che puntuale è arrivata la smentita da parte di Donna Pamela, che ha risposto e lo ha fatto pubblicando delle prove, sul suo profilo Instagram. Si tratterebbe di un’email datata maggio 2019 che è stata inviata dalla Rai e riguarda un pagamento effettuato dalla Rai .

Donna Pamela interviene e smentisce la Prati pubblicando delle ricevute della Rai

“Come tutti voi che mi seguite ben sapete io non rispondo mai sui social, ma una cosa questa volta la vorrei dire. Gli accordi con le varie produzioni e i cachet li prendeva direttamente la signora. Ho sentito una frase diversa da quello che già aveva detto a Verissimo. Che lei non ha preso un euro. Beh, è arrivato il momento di dire dire perché però”. Queste le parole di Donna Pamela che si è lascata andare ad uno sfogo e poi ha aggiunto anche un’email ricevuta dalla Rai.

Su Dagospia la vicenda Prati

In questa mail, la Rai comunicava di aver fatto un pagamento ma che quest’ultimo era stato bloccato perché risultava un pignoramento a nome della signora Prati e per questo motivo il pagamento non sarebbe stato effettuato. A diffondere queste informazioni, nelle scorse ore è stato anche Dagospia che ha ripreso un articolo di Leggo scritto da Ida Di Grazia la quale ha raccontato tutto quello che è accaduto, sia in queste ore che in passato, spiegando come in passato anche Pamela Prati avesse debiti di gioco, confessato proprio dalla stessa. «Ha un debolezza, il gioco d’azzardo. Quando arrivi al bingo, hai già giocato tutto. La Prati, da una parte, è stata incastrata. La tenevano al guinzaglio. Poi, ci è entrata dentro. Erano complici tutti e tre”.