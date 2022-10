Paola Barale e Marco Bellavia, lui fa una rivelazione: “Avremmo dovuto sposarci ma poi è accaduto qualcosa”

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Barale e Marco Bellavia sono stati insieme per tre anni, poi la loro storia è finita e lei ha sposato Gianni Sperti.

Sapete che Paola Barale e Marco Bellavia un tempo sono stati fidanzati? Ebbene si, i due hanno fatto coppia per diverso tempo, poi alla fine la loro storia è finita a quanto pare per colpa della showgirl che ha preferito a lui, un altro uomo. A fare delle rivelazioni molto importanti è stato proprio lui, l’ex gieffino che nei giorni scorsi è stato al centro del gossip e sotto i riflettori per quanto accaduto all’interno della casa e per le sue condizioni di salute. Ma cosa ha riferito nello specifico il presentatore di Bim Bum Bam?

Marco Bellavia parla della sua storia con Paola Barale

Marco Bellavia in questi giorni è tornato a parlare del suo passato e nello specifico della sua storia con Paola Barale. Sapete che i due sono stati insieme per diverso tempo e che la coppia è stata anche una delle più amate degli anni Novanta? Erano entrambi molto giovani, belli e soprattutto sulla cresta dell’onda. Insomma, tutto sembrava andare alla grande. Stando alle parole dell’ex gieffino, lei lavorava a La ruota della Fortuna e lui a Bim Bum Bam.

L’ex gieffino racconta come e perchè è finita con la showgirl

Sono stati insieme per tre anni poi è finita perché entrambi erano molto giovani e dovevano fare le loro esperienze. “Avremmo dovuto anche sposarci, io le ho regalato un anello e lei mi ha regalato una Harley-Davidson. Poi ha sposato Gianni Sperti”. Questo quanto dichiarato da Marco Bellavia, il quale ha anche confessato che per lui, quelli sono stati gli anni migliori visto che era molto corteggiato ed aveva tante donne che gli giravano intorno. Non è di certo la prima volta che Marco parla della sua storia con Paola Barale e lo aveva fatto anche nel 2019, quando era stato ospite nel salotto di Caterina Balivo a Vieni da me.

Le parole dichiarate da Marco a Vieni da me da Caterina Balivo nel 2019

“Le storie finiscono è normale. Lasciai la moto a casa sua e lei mi fece uno scherzetto. Quando ci siamo lasciati io sono andato a cercare un altro appartamento in un’altra zona di Milano. prima noi vivevamo insieme. . Lei fece un filmino con Gianni Sperti, con cui all’epoca divideva l’appartamento e che era ancora solo un amico, e mi ha preso in giro per mesi, poi ho recuperato la moto”. Questo il racconto di Marco di un pò di tempo fa.