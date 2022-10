Marco Bellavia torna al Gf vip, e Federica Panicucci fa uno scoop

0 SHARES Condividi Tweet

Marco Bellavia pronto a tornare al Gf vip, scoop di Federica Panicucci a Mattino 5.

Torniamo a parlare ancora una volta del Gf vip e dell’ex concorrente Marco Bellavia che ha davvero scatenato una vera e propria bufera, sia dentro che fuori la casa. Di questo caso se ne è parlato ancora una volta a Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci e che va in onda tutti i giorni su Canale 5. Ebbene, proprio nel corso della puntata andata in onda ieri, la conduttrice si è lasciata andare ad una confessione davvero clamorosa.

Federica Panicucci a Mattino 5 si lascia andare ad una confessione clamorosa

Si continua a parlare del caso Marco Bellavia, dopo le dichiarazioni rilasciate da Federica Panicucci a Mattino 5. A quanto pare la conduttrice ha annunciato la partecipazione di Marco alla puntata del Grande fratello vip andata in onda proprio ieri sera. Questa anticipazione ha lasciato tutti senza parole, perchè si pensava che Marco per un pò non prendesse parte al programma in questione. Lo stesso Alfonso Signorini aveva fatto sapere, lo scorso lunedì, che purtroppo le condizioni di salute di Marco fossero davvero peggiorate e che per questo motivo non era presente in studio. Nessuno si aspettava che Marco, soltanto dopo pochi giorni potesse tornare in studio.

La conduttrice annuncia la partecipazione di Marco Bellavia al Gf vip

Lo scorso lunedì abbiamo assistito ad una puntata davvero molto dura, in cui Alfonso ha affrontato questa vicenda con tutti i concorrenti, ha comunicato a Ginevra la sua squalifica e poi ha lanciato un televoto flash che ha decretato l’eliminazione di Giovanni Ciacci. Anche ieri sera, si è parlato inevitabilmente di questo caso, con la presenza di Marco Bellavia in studio, annunciata proprio da Federica Panicucci in diretta a Mattino 5. E’ stato uno scoop davvero inaspettato e inatteso, che nessuno si immaginava.

Scoop clamoroso a Mattino 5

“Ho un grande scoop da dirvi. Stasera Marco Bellavia parlerà al GF Vip, ci saranno rivelazioni clamorose”. Queste le parole espresse da Federica Panicucci che ha così annunciato il ritorno di Marco al Gf vip. Ad ogni modo, Federica non ha chiarito se l’ex gieffino fosse tornato fisicamente in studio o in collegamento da casa.