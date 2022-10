Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha convinto a partecipare la vedova di Frizzi, il web esplode

0 SHARES Condividi Tweet

Ballando con le stelle inizierà domani, sabato 8 ottobre e Milly Carlucci ha messo a punto un colpaccio. Arriva la vedova di Fabrizio Frizzi.

Ormai è tutto pronto per l’inizio della nuova stagione di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci che andrà in onda, in prima serata il prossimo sabato 8 ottobre. L’attesa sta per finire, per i tantissimi telespettatori che non aspettavano altro che questo momento, visto che Ballando è uno dei programmi più amati della televisione italiana. Ebbene, soltanto in queste ore si sta diffondendo una notizia che ha del clamoroso. Sembra che Milly sia riuscita a mettere a segno un vero e proprio colpaccio. Di cosa si tratta? A quanto pare, la conduttrice è riuscita a portare nel programma la vedova di Fabrizio Frizzi. Ma come stanno le cose?

Ballando con le stelle, al via la nuova stagione

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, l’attesa è ormai finita e siamo giunti all’inizio di questa nuova edizione del programma di Milly Carlucci. Come è già accaduto negli anni passati, anche questa volta la conduttrice dovrà scontrarsi contro uno dei programmi più amati di casa Mediaset, ovvero Tu si que vales, su Canale 5. Milly Carlucci, però, quest’anno ha tentato il tutto per tutto, mettendo a segno un cast davvero molto interessante.

Inizio col botto, la conduttrice porta in studio la vedova di Fabrizio Frizzi

Milly Carlucci ha deciso però, di partire con il botto visto che in occasione della prima puntata che andrà in onda sabato 8 ottobre, la conduttrice porterà in pista lei Carlotta Mantovan che sappiamo essere la vedova di Fabrizio Frizzi. Il conduttor è venuto a mancare purtroppo lo scorso 26 marzo 2018.

Ballerina per una notte, Carlotta Mantovan nel programma

La notizia della partecipazione della Mantovan è stata diffusa proprio nelle scorse ore da TvBlog, spiegando anche il ruolo della donna, che come facile capire, sarà Ballerina per una notte. Milly, con questo suo gesto, avrà di certo voluto ricordare Fabrizio Frizzi, suo collega da tutta una vita e suo amico, nonché volto storico di casa Rai. Lo stesso Fabrizio fu uno dei concorrenti di Ballando con le stelle, proprio la prima puntata andata in onda nel 2005.