Chiara Ferragni umiliata sui social, lei risponde e mette a tacere

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni ancora una volta finisce al centro della bufera. Il motivo? Il suo outfit ritenuto poco consono al suo essere mamma.

Non è di certo la prima volta che Chiara Ferragni finisce al centro delle critiche e delle polemiche. L’imprenditrice digitale più famosa al mondo anche in quest’ultimo periodo è finita al centro delle polemiche ed è stato messo sotto accusa il suo essere mamma e questa cosa l’ha mandata completamente su tutte le furie. Ebbene si, Chiara da anni ormai è esposta alle critiche, proprio per il suo voler rendere la vita privata pubblica, anche alcuni momenti piuttosto intimi e legali alla sua quotidianità. Sicuramente essere un personaggio come lei, ha dei pro e dei contro, nel senso che attira a se commenti positivi e negativi. Molto spesso viene criticata dai vari utenti social con cui Chiara condivide gran parte della sua vita. Ma cosa è accaduto nello specifico in queste ore?

Chiara Ferragni finisce ancora al centro delle critiche

Chiara Ferragni ancora una volta è finita al centro della bufera e delle critiche. Tutto è accaduto nel momento in cui l’influencer ha pubblicato un video su Instagram dove ha mostrato un outfit piuttosto hot, sfoggiando degli abiti firmati MiuMiu. Nello specifico ha indossato una gonna molto corta e nel video in questione avrebbe fatto una sorta di sfilata che in qualche modo ha attirato a se diverse critiche e polemiche.

La moglie di Fedez criticata per l’outfit sensuale

Molti hanno sottolineato che Chiara, essendo mamma non può permettersi degli abiti così tanto succinti. “Ricordati che sei una mamma”, ha scritto un utente social. E poi ancora “Troppo poco vestita”. Questi alcuni dei commenti scritti da utenti social che seguono Chiara e che non hanno condiviso il suo outfit. Ma come avrà reagito la moglie di Fedez?

La risposta di Chiara ai suoi haters

Chiara, come già accaduto in altre occasioni non ha perso occasione nel rispondere alle critiche e lo ha fatto pubblicamente chiedendosi che tipo di problemi hanno certe persone con le minigonne e i sexy look. Poi ha aggiunto “Sono una donna che indossa ciò che vuole”. Chiara non ha mai dato corda alle critiche e alle polemiche, ma ha voluto comunque sempre rispondere a tono.