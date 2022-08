Chiara Ferragni posta una foto molto provocatoria e il web la prende in giro

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni scatena il popolo del web con un outfit davvero molto particolare. Un abito che sembra una radiografia del suo corpo. Le critiche.

Chiara Ferragni trova sempre il modo per stare sotto i riflettori e al centro del gossip. Proprio nelle scorse ore pare che la moglie di Fedez abbia sfoggiato un look davvero molto particolare ed originale ed ha pubblicato le foto sui social dove ha ricevuto davvero tantissimi commenti. Alcuni di questi sono stati molto divertenti, altri un pò meno. La 35enne attualmente si trova in vacanza sulla bellissima isola di Ibiza, insieme alla sua famiglia ovvero il marito Fedez ed i figli Leone e Vittoria. Ma che outfit ha mostrato?

Chiara Ferragni mostra un outfit davvero molto particolare e finisce al centro del gossip

Chiara Ferragni nei giorni scorsi ha mostrato un outfit davvero molto particolare. Sembra proprio che direttamente da Ibiza Chiara abbia sfoggiato un abitino molto aderente, dalla fantasia piuttosto particolare. Effettivamente quella stampata sul vestito sembra essere una radiografia del suo corpo, con alcune zone segnate di rosso. Sembra si tratti di una via di mezzo tra i raggi X e una termina che evidenzia due punti nello specifico del corpo ovvero i glutei ed il seno.

L’influencer indossa un vestito che ricorda una radiografia del suo corpo

Non è di certo la prima volta che Chiara mostra outfit parecchio provocatori e che scatenano l’ironia del web e non solo.”Dolori muscolari? Prova Voltaren”, “Hai i reni infiammati”?, “Per Carnevale o Halloween sarebbe il top”, Prendi un Oki”. Sono questi alcuni dei commenti che spuntano proprio sotto all’ultimo post. Come già anticipato, non è di certo la prima volta che Chiara indossa questi outfit molto particolari. Ricordiamo quando un pò di tempo fa ha indossato dei pantaloni che pare lasciassero i glutei scoperti o ancora gli abiti vedo non vedo e poi la maglia con la stampa di un seno nudo che ha mostrato solo alcune settimane fa.

I commenti sotto al post

Questa volta però sembra che il suo outfit non sia proprio piaciuto a tutti e qualcuno sembra aver sostenuto che questa volta Chiara abbia toccato il fondo. C’è ancora chi sostiene che se lo stesso abito lo avesse indossato una persona normale, quest’ultima sarebbe stata massacrata e invece a Chiara si perdona tutto.