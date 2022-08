Alex Belli fa una dichiarazioni forte ma il web non gli crede

0 SHARES Condividi Tweet

Alex Belli ha annunciato attraverso Twitter l’addio alla tv. Ma quali sono i suoi programmi per il prossimo anno?

Alex Belli è stato sicuramente uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande fratello vip 6 e di certo la sua esperienza non è passata inosservata. Ad ogni modo, anche la moglie Delia Duran è stata sotto i riflettori per via del triangolo che si è venuto a formare insieme a Soleil Sorge anche lei ex gieffina. Pare proprio che in queste ultime ore Alex abbia fatto un annuncio davvero molto particolare, attraverso il suo profilo Twitter. A quanto pare l’attore pare che abbia intenzione di lasciare il mondo della televisione almeno per un po’ di tempo. Ma cosa arriverà t’ho lo stesso?

Alex Belli, il protagonista dell’ultima edizione del Gf vip 6 e l’annuncio su Twitter

Alex Belli è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione del Grande fratello vip. L’attore è stato parecchio al centro del gossip e sotto i riflettori ed ha preso parte a diverse trasmissioni. Va detto però che le cose potrebbero cambiare visto che in questi giorni attraverso un tweet Alex Belli ha annunciato che resterà fuori dalla TV almeno per un anno. Sostanzialmente sembra che in qualche modo l’attore sia stato tagliato fuori dalla TV o almeno dalla Rai e Mediaset e non sarebbero arrivate delle offerte per lui in questi mesi.

L’attore annuncia il ritiro dal mondo della tv per almeno un anno

In un primo momento si era parlato di un possibile coinvolgimento di Alex nella prossima edizione del Grande Fratello vip ma poi non ne ha più parlato. Si era parlato di una possibile partecipazione a Tale e quale show ma anche in questo caso pare che l’attore non sia stato scelto e dunque non sarà nel cast del programma di Carlo Conti. “Mi prenderò un anno sabbatico dalla tv generalista”, ha scritto Alex su Twitter. Ma cosa avrà intenzione di fare Alex?

Cosa deciderà di fare Alex?

Non sappiamo nulla al riguardo. C’è chi sostiene che nel caso in cui dovesse ricevere una buona offerta e proposta potrebbe decidere di tornare in qualsiasi momento.Va anche detto che Alex è un personaggio parecchio ricercato soprattutto per i reality, ma pare che abbia già fatto tutte le esperienze possibili in tal senso. Cercheremo di capire effettivamente cosa accadrà nei prossimi mesi.