Barbara D’Urso senza freni con Simona Izzo “Cosa mia ha fatto tuo marito”

La nota conduttrice Barbara D’Urso sembra aver confessato a Simona Izzo un qualcosa che vede anche protagonista il marito Ricky Tognazzi. Si parlerebbe di un bacio.

Barbara D’Urso è una nota conduttrice la quale si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare con il suo programma, Pomeriggio 5 che va in onda tutti i giorni su Canale 5. La conduttrice nelle scorse ore è stata al Twiga, il noto locale di proprietà di Flavio Briatore. Nello specifico la nota conduttrice ha fatto visita alla discoteca famosa di Forte dei Marmi la scorsa domenica 7 agosto insieme ad altri noti esponenti del mondo dello spettacolo. Nel corso della stessa serata pare che abbia preso parte anche al Premio The Alessandro Nomellini awards 2022 dove pare ci fosse Simona Izzo. Le due sono state protagoniste di un siparietto davvero molto divertente. Ma cosa ha riferito?

Barbara D’Urso al Twiga il noto locale di Flavio Briatore

Barbara D’Urso la scorsa domenica 7 agosto ha presenziato a Forte dei Marmi, la nota discoteca di Twiga. Sempre nel corso della stessa serata, poi, ha preso parte al premio The Alessandro Nomellini awards 2022 dove pare fosse presente Simona Izzo. Le due sono state protagoniste di una Instagram stories molto curiosa.

Siparietto simpatico tra Barbara e Simona Izzo, la confessione della conduttrice

Le due sembra che siano molto amiche da diversi anni e adesso sarebbero state le protagoniste di un siparietto molto divertente che ha visto coinvolto anche Ricky Tognazzi, ovvero il marito di Simona Izzo.“Rassegnati, tuo marito mi ha messo la lingua in bocca sul set”, questo quanto dichiarato dalla conduttrice parlando con Simona. Ma come ha reagito quest’ultima?: “Devo dire che la d’Urso ha una memoria incredibile, ma penso veramente che la lingua di Ricky sia indimenticabile”, ha risposto la Izzo.

Bacio tra Barbara e Ricky Tognazzi, la reazione della Izzo

Tutti si chiedono a quando possa risalire questo episodio. Pare che questo episodio sia riconducibile a quando si è girata la miniserie Ricomincio da me, che è stata diretta proprio da Rossella Izzo e trasmessa poi dal mese di dicembre 2005 fino al mese di gennaio 2006 su Canale 5. I protagonisti pare fossero proprio Barbara D’Urso e Ricky Tognazzi. Su set i due si sarebbero trovati a darsi un bacio con la lingua.