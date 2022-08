Olivia Newton-John, la figlia Chloe posta un dolcissimo

0 SHARES Condividi Tweet

E’ venuta a mancare Olivia Newton-John, l’indimenticabile attrice di Grease. Il dolcissimo ricordo della figlia Chloe.

Nelle scorse ore è venuta a mancare Olivia Newton-John, la famosa protagonista del film cult Grease. A ricordarla sono stati davvero tanti personaggi del mondo dello spettacolo e del cinema internazionale, oltre che la sua famiglia. Una tra tutti la figlia Chloe Lattanzi. Quest’ultima ha voluto dare l’ultimo saluto alla sua mamma che nelle scorse ore è venuta a mancare a causa di un cancro dopo aver combattuto per oltre 30 anni come una vera e propria leonessa. Ma cosa ha scritto la figlia della nota attrice?

Olivia Newton-John, è morta l’attrice di Grease

Olivia Newton-John, la famosissima attrice protagonista principale del film Grease è scomparsa nelle ore dopo aver combattuto per circa 30 anni come una leonessa contro un brutto male. A dare l’addio alla sua mamma è stata la figlia Chloe Lattanzi pubblicando sui social un’immagine davvero straziante. Sembra che la donna abbia pubblicato una foto di le e della sua mamma quando era solo una bambina e Olivia molto giovane. La foto è in bianco e nero e mamma e figlia si scambiano un dolcissimo bacio sulla bocca.

Il dolcissimo ricordo della figlia Chloe

A seguire poi Chloe avrebbe pubblicato altre immagini dove entrambe sono in atteggiamenti molto affettuosi, mentre si scambiano anche un tenero bacio sulle labbra. Alcune immagini le ritraggono anche negli ultimi anni di vita di Olivia, quando purtroppo aveva già il fisico dilaniato dalla malattia. “Mia mamma, la mia migliore amica“, avrebbe scritto Chloe, figlia della nota attrice e del primo marito. “Sempre e per sempre mamma. Ti ho preso. Ti vedo. Camminerò con te fino ai confini della terra senza fare domande”, avrebbe scritto ancora la donna ricordando con tanto affetto la sua mamma. Tanti, tantissimi i commenti arrivati sotto alle foto in questione.

Le parole di Olivia dichiarate un pò di tempo fa

“Quando ti viene diagnosticato il cancro o una grave malattia, improvvisamente ti viene posto davanti un limite di tempo. Se qualcuno ti dice che ti restano sei mesi da vivere, molto probabilmente andrà così perché ci crederai. Quindi per me, psicologicamente, è meglio non avere idea di quanto si aspettano che io viva”. Queste le parole dichiarate un pò di tempo fa dall’attrice, l‘indimenticabile Sandy di Grease, la quale ha voluto spiegare come ha iniziato a pensare ad ogni giorno che le sarebbe rimasto da vivere come un regalo.