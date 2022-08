Alena Seredova fa un annuncio che lascia a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Alena Seredova e Alessandro Nasi, il suo compagno presto convoleranno a nozze. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore da parte della stessa modella.

Alena Seredova, la modella ex moglie di Gianluigi Buffon sembra che in queste ore abbia fatto un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. Da diverso tempo ormai è fidanzata con il noto manager Alessandro Nasi, dal quale ha avuto anche una bambina. Adesso, proprio nelle scorse ore sembra che la donna abbia annunciato le prossime nozze con il suo compagno. MA cosa ha rivelato Alena?

Alena Seredova e Alessandro Nasi presto uniti in matrimonio

Alena Seredova e Alessandro Nasi presto convoleranno a nozze. Ebbene si, è questa l’indiscrezione che sembra sia arrivata proprio in queste ore e che ha lasciato un pò tutti di stucco. Effettivamente nessuno di immaginava che dopo la delusione d’amore per la storia finita con Gianluigi Buffon, la modella volesse risposarmi eppure è proprio così. A dare la conferma pare che sia stata proprio la stessa modella attraverso i social, raccontando di aver ricevuto la proposta di matrimonio proprio dal suo compagno e di averla accettata. Ad ogni modo, poche parole semplici e significative, nessun video e nessuna foto particolare per annunciare le nozze.

L’annuncio della modella sui social

Alena nelle scorse ore ha semplicemente pubblicato sui social una Instagram stories, una foto dove appare insieme al suo compagno ed a corredo dell’immagine avrebbe scritto “Is aid yes“, ovvero “Ho detto si”. Poi, soltanto in un secondo momento sarebbe arrivata un’intervista della stessa annunciando le nozze.“Ci sarà un matrimonio. Alena Seredova ha detto di sì a un miliardario italiano, con il quale ha avuto una figlia, Vivienne”. Questo quanto si legge in una nota rivista di gossip.

Matrimonio e battesimo della piccola Vivienne nello stesso giorno?

I due stanno insieme da circa cinque anni e sono diventati genitori della piccola Vivienne Charlotte che pare non sia stata ancora battezzata. Pare che diverse volte Alena abbia tentato di organizzare questa cerimonia senza però riuscirci per vari motivi.Adesso circolerebbe anche un’altra indiscrezione, ovvero che la data del matrimonio tra Alena e il marito potrebbe coincidere con quella del battesimo della piccola Vivienne. Un momento davvero fortunato per Alena, che dopo aver sofferto per la fine del matrimonio con Gigi, ha ritrovato il sorriso grazie al noto manager Nasi.