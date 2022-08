Federica Panicucci posta una foto con dedica al compagno, lui commenta

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci, la foto in piscina e la dedica al compagno. La reazione di Marco Bacini non è tardata ad arrivare.

Federica Panicucci oltre ad essere una grande conduttrice, la quale vanta un’esperienza davvero molto importante nel mondo della televisione, è anche una mamma ed una compagna esemplare. Da diversi anni ormai ha concluso la sua storia d’amore con il noto Dj Fargetta e sta insieme a Marco Bacini, un uomo più giovane di lei di diversi anni. Il loro amore sembra essere molto forte ed i due sono infatti molto innamorati l’uno dell’altro.

Federica Panicucci in vacanza prima dell’arrivo della nuova stagione televisiva

In questi giorni stanno trascorrendo qualche giorno di vacanze alle Maldive. In realtà per Federica non è la prima volta in questa estate, visto che era già approdata alle Maldive ad inizio stagione insieme ai figli Mattia e Sofia ma senza il suo compagno Marco. Adesso, Federica dopo aver anche fatto diverse serate in compagnia delle sue amiche di sempre a Forte dei Marmi pare che abbia deciso di fare una fuga d’amore con il suo compagno. La conduttrice sta documentando questa vacanza su Instagram dove è solita condividere con i suoi follower alcuni momenti.

La foto e la dedica a Marco Bacini, il suo compagno

Federica ha anche fatto ben vedere il luogo dove sta trascorrendo questa vacanza insieme a Marco e pare che i suoi follower non abbiano potuto fare a meno di notare quanto sia fortunata. Nelle scorse ore la Panicucci ha così pubblicato delle immagini della suite dove risiede con Marco e pare che sia ben visibile una piscina che si affaccia sul mare. Ed ancora la conduttrice ha mostrato le immagini di una cena romantica con tanto di vista e di foto che in qualche modo hanno scatenato la risposta del suo compagno.

La replica di Marco Bacini

Sappiamo che Federica è una bellissima donna e che nonostante non sia più giovanissima, non ha nulla da invidiare alle ventenni. “About last night with you”. Sarebbe stata questa la frase scritta da Federica a corredo di una foto dove effettivamente appare bellissima. La risposta di Marco è arrivata subito dopo.“Sei bellissima amore mio”. Queste ancora le sue parole. I due sono sempre molto innamorati l’uno dell’altro e c’è chi parla di possibili nozze tra di loro.