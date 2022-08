Barbara D’Urso scrive un post su Soleil e il web la massacra

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice di Canale 5, Barbara D’Urso pare che abbia parlato in questi giorni di Soleil Sorge elogiando l’ex gieffina. Quest’ultima pare che abbia replicato ringraziando.

Barbara D’Urso è una nota conduttrice televisiva la quale in questi giorni sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in attesa di tornare il prossimo mese di settembre con Pomeriggio 5 il programma che va in onda tutti i giorni su Canale 5. Ad ogni modo, sembra che in queste ore Barbara D’Urso abbia parlato di Soleil Sorge, l’ex gieffina, e di quello che è stato il suo percorso dell’ultimo anno. Ma cosa ha riferito la nota conduttrice?

Barbara D’Urso parla di Soleil Sorge elogiandola per le sue qualità

Barbara D’Urso nei giorni scorsi ha preso parte all’evento Alessandro Awards 2022 e tra i tanti argomenti sembra che abbia parlato di Soleil Sorge commentando quello che è stato il suo percorso nell’ultimo anno. Pare che la conduttrice abbia espresso delle parole molto positive nei confronti dell’ex gieffina che ha pure voluto tanto al suo fianco a La pupa e il secchione, nella giuria. Barbara D’Urso pare che abbia voluto fare dei complimenti a Soleil per ciò che ha fatto in questi anni e per aver raggiunto un grande successo in questi anni.

Il percorso di Soleil, le parole di Barbara e i progetti per il prossimo anno

E’ passato un pò di tempo da quando Soleil ha preso parte al programma Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice. Poi l’abbiamo vista all’Isola dei famosi dove ha dimostrato delle grandi qualità e poi ancora al Grande fratello vip lo scorso anno, dove è stata una delle protagoniste principali. Per il prossimo anno, per lei sono in arrivo tante belle opportunità a cominciare dal Gf vip Party, il programma dove si occuperà di interviste e commenterà anche la prossima edizione del reality. In questa avventura sarà affiancata da Pierpaolo Pretelli. “Felice che una mia creatura stia facendo un bel percorso”, avrebbe dichiarato la D’Urso elogiando così Soleil Sorge. Pare che abbia utilizzato il termine creaturella proprio per evidenziare il legame d’affetto che la lega all’ex gieffina.

La risposta di Soleil

“Sono fiera di te“, avrebbe anche detto Barbara a Soleil. Ad ogni modo, le parole della conduttrice sembra che non siano passate inosservate e siano state prese non tanto bene da diversi utenti social. Ad ogni modo, proprio su Twitter sembra che Soleil abbia voluto rispondere alle parole di Barbara D’Urso. “In un mondo così egoriferito ci tengo a ricordare l’importanza della gratitudine. Ringrazierò sempre Barbara e ogni opportunità ricevuta insieme a tutti coloro che hanno creduto in me dall’inizio”.