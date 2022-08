Ilary Blasi, Alfonso Signorini decide di svelare: “Ci siamo sentiti”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi come sta affrontando questa separazione da Francesco Totti? Pare che a svelare qualcosa è stato proprio lui, Alfonso Signorini nei giorni scorsi.

Nonostante sia trascorso oltre un mese da quando è finita la storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi si continua a parlare di loro ed emergono sempre più nuovi dettagli. Sono stati in molti a commentare la fine di questo matrimonio che durava da oltre 20 anni. In questi giorni a parlare è stato Alfonso Signorini il direttore del giornale Chi, che è un grande amico di Ilary Blasi. Pare che il noto conduttore del Grande Fratello vip abbia incontrato Ilary Blasi ed abbia avuto modo di poter parlare con lei. Ma cosa ha rivelato Signorini?

Ilary Blasi e Francesco Totti, non si fa altro che parlare della fine della loro storia

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, da oltre un mese non si fa altro che parlare della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Soprattutto in questi ultimi giorni, sono sempre di più le indiscrezioni che circolano per lo più riguardo la presunta storia d’amore tra l’ex capitano della Roma e Noemi Bocchi. Alfonso Signorini ad ogni modo, pare che abbia avuto modo di incontrare Ilary e parlare con lei, svelandoci qualcosa circa la sua attuale situazione.

Alfonso Signorini incontra Ilary e ci racconta come sta

“Ha pubblicato molte foto del lago di Braies ed è a Cortina. L’ho vista e ci sentiamo. Come sta? L’ho trovata bene, Ilary è una donna molto lucida, che sa il fatto suo. Come mai ha scelto la montagna? Credo volesse stare fuori dai giri e ritengo sia decisamente comprensibile“. Queste le parole del conduttore del Grande Fratello vip.

L’indiscrezione sulla gravidanza di Noemi Bocchi

Intanto proprio in queste ore si sta diffondendo un gossip che ha davvero dell’incredibile. Si parlerebbe di una presunta gravidanza di Noemi Bocchi dunque di un nuovo figlio per Francesco Totti. A diffondere la notizia nelle scorse ore è stato il Corriere della Sera che parla proprio di questa ipotetica gravidanza.”Tutti (dentro e fuori dal Gra) parlano di lei: l’ultimo gossip apocrifo che da tre giorni, pur sottotraccia (nessuno osa), agita la Capitale, è che Noemi sia addirittura in dolce attesa, ovviamente di un nuovo Pupino, nonostante nelle foto su Chi, in vestitino e ciabattine di Hermès (quelle vere, non le imitazioni da 29 euro e 90), mostrino una pancia che più piatta non si può“. Questo quanto si legge sul noto settimanale. Ad oggi si tratta soltanto di un’indiscrezione, vedremo se a breve arriverà qualche conferma o smentita.