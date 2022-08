Orietta Berti diretta sul suo ruolo di opinionista al Gf vip 7: “Ho una paura”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ pronta per approdare al Grande fratello vip 7 come opinionista al fianco di Sonia Bruganelli. Stiamo parlando di Orietta Berti, la cantante che sembra avere però un grande timore.

Orietta Berti ormai da un paio d’anni sta vivendo una seconda fase della sua vita. Una seconda giovinezza per la cantante che sicuramente ha costruito una bellissima carriera nel corso di questi anni. Da quando ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2021, Orietta sembra aver ottenuto un successo strepitoso soprattutto tra i più giovani, complice anche il brano presentato la scorsa estate insieme a Fedez e Achille Lauro, intitolato Mille. Ha preso parte a diversi programmi televisivi come ospite e come opinionista. Adesso è pronta per una nuova avventura come opinionista nel reality più popolare di tutti i tempi ovvero il Grande fratello vip 7.

Orietta Berti pronta per il suo Grande fratello vip 7 come opinionista

In occasione dell’inizio del programma, il Grande fratello vip 7, che dovrebbe iniziare il prossimo mese di settembre, pare che Orietta Berti abbia rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Nuovo Tv. Pare che tra le tante cose, Orietta abbia confessato quella che è la sua più grande paura. “Spero di non fare troppe gaffe, ma sarò me stessa come sempre”. Queste le parole della nota cantante che tra poche settimane, siederà al fianco di Sonia Bruganelli e vestirà i panni della opinionista del programma, sostituendo Adriana Volpe.

La paura più grande della cantante

La cantante, pare che abbia ancora confessato che nel momento in cui il cast sarà definito cercherà di fare di tutto per non commettere errori.“Studierò le schede dei concorrenti con attenzione”, questo quanto confessato da Orietta nel corso dell’intervista. Pare che Orietta abbia ancora confessato di pensare al Festival di Sanremo. “Come ospite o anche in gara potrei tornarci”, avrebbe dichiarato la cantante, prossima a spegnere ben 80 candeline. Ma non finisce qui, visto che Orietta vorrebbe anche continuare a fare musica.

I progetti musicali e televisivi di Orietta

A tal riguardo sembra abbia confessato che le piacerebbe tanto ricevere un regalo e nello specifico una canzone scritta da Fabio Rovazzi o ancora da Manuelito, che pare glielo abbiano promesso in passato.Intanto, nei prossimi mesi la rivedremo certamente nel programma Il Grande fratello vip e poi ancora in un film intitolato La mia vita con il quale pare festeggi i suoi 55 anni di carriera. La vedremo ancora nella seconda stagione della fiction intitolata Quelle brave ragazze insieme a Mara Maionchi e Sandra Milo.