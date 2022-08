Paolo Bonolis ed Enrico Brignano non si parlano più, cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Bonolis e Enrico Brignano sarebbero ai ferri corti, così come le loro rispettive mogli. Sonia e Flora infatti pare che non siano più amiche. Il retroscena legato ai funerali di Gigi Proietti.

In questi giorni si è tanto parlato di una amicizia finita tra Sonia Bruganelli e Flora Canto. Le due in passato sono state davvero molto amiche e questa amicizia però sembra essere finita ormai da un po’ di tempo. In realtà è stato in occasione del matrimonio tra Flora Canto ed Enrico Brignano che si è tornati a parlare di questo rapporto tra le due. Il motivo? Semplicemente per il fatto che la nota opinionista del Grande Fratello vip e Paolo Bonolis fossero assenti alle nozze. A parlare in questi giorni è stata proprio lei Sonia Bruganelli la quale avrebbe confermato che effettivamente l’amicizia tra le due si è interrotta un pò di tempo fa.

Sonia Bruganelli e Flora Canto non sono più amiche

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis non sono stati invitati al matrimonio di Flora Canto ed Enrico Brignano. Il marito di Sonia non è stato quindi invitato alle nozze che si sono celebrate lo scorso 30 luglio.“Al matrimonio si è parlato molto dell’assenza di Bonolis. Sonia e Flora un tempo erano molto amiche, anche per via del rapporto dei loro compagni: poi è successo qualcosa. Non è molto chiaro il motivo del disaccordo. Fatto sta che ora non si rivolgono più la parola e non si parlano neppure Enrico e Paolo”. Questo quanto riferito da una fonte anonima a Dipiù Tv.

Fonte anonima conferma i cattivi rapporti anche tra Bonolis e Brignano

Ma cosa sarebbe accaduto tra le due donne del mondo dello spettacolo? Per quale motivo le due non sono più amiche? Per quale motivo poi, Paolo Bonolis ed Enrico Brignano non sono più in ottimi rapporti? Pare che tutto sia riconducibile ai funerali di Gigi Proietti.

Il retroscena ai funerali di Gigi Proietti

In quella occasione Bonolis pare che sia stato allontanato per aver detto qualcosa di poco carino nei confronti di Brignano che è considerato l’erede di Proietti. Flora avrebbe parlato di questo avvenimento sui social sostenendo che tra le due famiglie non ci fosse alcun problema. Ad oggi però la situazione è la medesima, ovvero non ci sarebbe più alcun tipo di rapporto.