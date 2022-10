Gf vip 7, Giovanni Ciacci viene umiliato sul web, l’attacco è pesantissimo

0 SHARES Condividi Tweet

Giovanni Ciacci è finito al centro delle accuse e delle polemiche. Elisa D’Ospina affonda Giovanni Ciacci.

Si continua a parlare del Grande fratello vip e di quanto accaduto nei giorni scorsi all’interno della casa più spiata d’Italia. Sappiamo bene che il caso Marco Bellavia ha già fatto parlato tanto ed ha scatenato tante polemiche e reazioni di diversi personaggi del mondo dello spettacolo oltre che di vari fan e telespettatori. Sappiamo che Ginevra Lamborghini è stata squalificata, mentre Giovanni Ciacci è andato direttamente al televoto flash ed è stato così eliminato dal pubblico. In queste ore, una nota ex collega di Giovanni sembra che si sia lasciata ad un affondo nei confronti dell’ex gieffino. Ma di chi si tratta? E cosa ha riferito?

Gf vip, tutti contro Ciacci

Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi al Grande fratello vip, sono sempre di più coloro i quali hanno espresso il loro punto di vista. Tanti personaggi famosi hanno attaccato in modo piuttosto duro Ginevra Lamborghini, ma anche Giovanni Ciacci, dopo le frasi riportate da entrambi su Marco Bellavia. Adesso, a parlare sono stati in tanti, a cominciare da Simona Ventura a finire a Cristina Plevani. Ma non finisce qui, visto che una ex collega di Ciacci, che ha avuto modo di lavorare insieme a lui a Detto fatto, è stata piuttosto critica.

Ex collega e il post critico sull’ex gieffino

Parliamo di Elisa D’Ospina, ex collega di Ciacci a Detto fatto, la quale durante la puntata del Gf ha scritto un post su Instagram attraverso il quale pare abbia voluto attaccare in modo abbastanza duro proprio lui, l’ex collega. “Le persone si rivelano, prima o poi”. Parole che fanno ben intendere che in qualche modo Cristina non avesse una grande opinione di Ciacci. La conduttrice ha anche rilasciato un’intervista in questi giorni, raccontando come ha conosciuto Ciacci, raccontando anche di diversi aneddoti che coinvolgono la stessa Bianca Guaccero.

Le parole di Elisa D’Ospina su Giovanni Ciacci

Parlando di Ciacci, ha espresso il suo pensiero. “Ho trovato una persona arrabbiata con il mondo, un accanimento e una voglia di essere protagonista ai danni degli altri. Le giustificazioni mi sono sembrate poco credibili. Diceva di essersi arrabbiato per la nomination ma Marco Bellavia aveva fatto un ragionamento condivisibile”. Molti si sono schierati contro Ciacci ed Elisa ha voluto spiegare il perchè, ovviamente dal suo punto di vista. “Quando trovi una persona che prova a seminare malumore a tutti i costi nel tentativo di diventare un personaggio, è normale che sia questa l’accoglienza. Se ci sono tante persone scontente, forse un motivo c’è”.