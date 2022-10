La vita in diretta, Alberto Matano gelato “Non mi hai invitata al tuo matrimonio”, la risposta del conduttore non ammette repliche

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano messo in imbarazzo da un’ospite a La vita in diretta. Si tratta di Valeria Marini.

Alberto Matano lo conosciamo tutti per essere un noto conduttore, il quale di certo non ha bisogno di alcuna presentazione. Sappiamo bene che è al timone di una trasmissione di casa Rai, una tra le più importanti che va in onda tutti i pomeriggi. Ebbene, in questi giorni Alberto è stato messo in imbarazzo da un’ospite. Ma di chi si tratta? E cosa è accaduto nello studio de La vita in diretta? Facciamo un pò di chiarezza.

Alberto Matano a La vita in diretta ospita la Marini e parla di matrimoni e separazioni

Nel corso della puntata de La vita in diretta andata in onda ieri, mercoledì 5 ottobre pare che il padrone di casa, ovvero Alberto Matano abbia ospitato Valeria Marini, oltre che altri noti personaggi del mondo dello spettacolo. I presenti in studio hanno commentato le separazioni recenti di personaggi noti del mondo dello spettacolo, come Ilary Blasi e Francesco Totti. Ebbene, parlando dell’argomento matrimoni, sembra che Valeria Marini che attualmente è impegnata con il programma di Carlo Conti, Tale e quale show, abbia fatto una battuta al veleno al conduttore.

Valeria Marini mette in imbarazzo Matano

La battura di Valeria ha messo parecchio in imbarazzo lo stesso Alberto Matano. “Quando mi sposo vi invito tutti”, ha dichiarato Valeria. Alberto avrebbe risposto dicendo “E noi veniamo”. A quel punto, Valeria avrebbe detto “Tu Alberto, al tuo matrimonio però non mi hai mica invitata”. Queste parole hanno messo in imbarazzo Alberto Matano che ha risposto dicendo che quella è stata una cosa che ad oggi non ha neppure realizzato. Valeria, dunque, ha ribattuto dicendo che stava scherzando. Matano subito dopo, come a volersi giustificare, ha sottolineato che al suo matrimonio erano comunque pochi.

Valeria Marini parla dell’annullamento del suo matrimonio

Con evidente imbarazzo, poi, Alberto ha cercato di cambiare discorso, passando la parola ad altri ospiti. Valeria Marini, però, continuando a parlare di matrimoni sembra aver raccontato una vicenda assurda della quale ne è stata protagonista. Ha raccontato, nello specifico, del suo matrimonio che è stato annullato dalla Sacra Rota dopo quattro mesi, sottolineando come questo sia stato una farsa.