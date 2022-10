Mattino 5, Federica Panicucci mette a tacere il suo ospite, botta e risposta tra i due

0 SHARES Condividi Tweet

A Mattino 5 la conduttrice è tornata a parlare della donna che ha lasciato in casa per 6 giorni la figlia di 18 mesi, senza mangiare e bere causandone la morte. Federica ospita il legale ma lo zittisce.

Federica Panicucci è una nota conduttrice italiana, la quale da diverso tempo è al timone di una trasmissione molto importante di casa Mediaset che va in onda ogni mattina. Stiamo parlando proprio di Mattino 5. Nel corso della puntata di ieri, Federica Panicucci è tornata a parlare della donna che è stata accusata di aver lasciato la figlia di 18 mesi da sola in casa per circa 6 giorni consecutivi, causandone la morte, già preannunciata. Botta e risposta tra Federica ed il legale in studio.

Federica Panicucci in studio ospita il legale della donna che ha lasciato la figlia in casa per 6 giorni

In studio pare che ci fosse anche il suo avvocato che ha sottolineato di essere davvero molto dispiaciuto per la sua assistita che è stata completamente abbandonata da parenti e amici. Poi il legale ha sottolineato come soltanto adesso con i suoi legali ha iniziato ad avere un rapporto più empatico, anche perchè ad oggi non ha proprio nessuno, se non loro. “L’hanno abbandonata tutti”, avrebbe aggiunto il legale. Subito dopo l’intervento del legale, è intervenuta Federica Panicucci, la quale ha detto la sua opinione al riguardo, sottolineando come non è così difficile pensare che la donna sia stata abbandonata da tutti, visto il crimine commesso.

La conduttrice zittisce il suo ospite

La conduttrice, con il suo intervento avrebbe quindi zittito l’ ospite. “L’hanno abbandonata tutti…Beh…Mi permetta di dire che incredibile mica tanto eh…Mi sembra anche abbastanza normale…Mi scusi…”. Queste le parole della conduttrice che ha così in qualche modo messo a tacere il legale che ha controbattuto alla Panicucci, dicendo che è incredibile perché comunque ha una madre.

Botta e risposta tra la conduttrice e il legale

Botta e risposta piuttosto acceso tra i due visto che la Panicucci ha ancora una volta aggiunto qualcosa dicendo che a parer suo la donna, ovvero la madre, ha bisogno di tanto tempo per elaborare quello che ha fatto sua figlia, alla sua nipotina. Gli ospiti in studio non hanno potuto non dare ragione alla Panicucci.