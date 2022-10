Verissimo, Federica Panicucci e Francesco Vecchi gelano Silvia Toffanin: “Noi non siamo amici”, grande imbarazzo per la conduttrice

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci e Francesco Vecchi ospiti nel salotto di Silvia Toffanin. I due hanno parlato del loro rapporto che non è di amicizia. “Noi non siamo amici”.

Nella giornata di ieri, hanno preso parte alla puntata di Verissimo i due conduttori di Mattino 5, ovvero Federica Panicucci e Francesco Vecchi. I due sono stati protagonisti del gossip per diverso tempo. Il motivo? Pare che per diverso tempo si sia parlato del loro rapporto, soprattutto dopo che Striscia la notizia un pò di tempo fa ha mandato in onda un fuorionda in cui Federica insultava il suo collega. In quella occasione, Federica Panicucci insultava il collega Vecchi e pare che fosse parecchio arrabbiata perchè lui stava tardando a cederle la linea. Nonostante questo, però, i due hanno continuato a lavorare insieme nel programma Mattino 5. Ma come vanno le cose tra di loro? Sicuramente vanno meglio, ma non sono di certo amici. E’ questo quanto dichiarato dai due direttamente nel salotto di Verissimo, dopo che Silvia Toffanin ha fatto loro una domanda specifica.

Verissimo, in studio i conduttori di Mattino 5

Nel corso dell’intervista, si è inevitabilmente parlato del grande successo ottenuto dal programma Mattino 5, ma non sono mancate le domande anche sul loro privato. Silvia ha parlato così della famiglia di Francesco e poi ha cercato di capire se all’orizzonte ci sia un possibile matrimonio di Federica con il suo compagno Marco.

Francesco Vecchi e Federica Panicucci parlano del loro rapporto

Silvia era curiosa di capire se Francesco e Federica litigano o se sono migliori amici. La Toffanin glielo ha chiesto direttamente, senza fare alcun giro di parole. Francesco ha confessato che di certo con Federica non sono migliori amici. Anche Federica ha detto la stessa cosa, dicendo che non sono amici, ma il loro rapporto è improntato sul quieto vivere.

Amicizia o solo rapporto professionale?

Poi Federica ha tentato di cambiare discorso, aggiungendo che sostanzialmente i due si vedono solo prima e dopo la diretta, visto che ognuno ha il proprio spazio. Vecchi va in onda prima e poi nella seconda parte subentra Federica. Tra i due conduttori non ci sono buoni rapporti, quindi, vanno d’accordo solo per motivi professionali, ma non c’è alcun rapporto di amicizia tra loro.