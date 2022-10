Domenica in, Mara Venier in grande imbarazzo e poi svela “Non posso”

0 SHARES Condividi Tweet

A Domenica in, Mara Venier ospita in studio lei Loredana Lecciso, poi avverte di aver ricevuto una diffida da parte della Power.

Mara Venier è andata in onda e nella giornata di ieri con l’ennesima puntata di Domenica in e ancora una volta ha sorpreso il suo pubblico. Pare che quello che è accaduto nel corso della puntata di domenica sia stato del tutto inatteso e soprattutto inaspettato. Ospite della puntata tra i tanti anche lei, la compagna di Albano Carrisi ovvero Loredana Lecciso. Quest’ultima è stata protagonista di una intervista davvero molto interessante. Purtroppo però, ad un certo punto della chiacchierata con la conduttrice, la compagna di Albano Carrisi è stata protagonista di una gaffe.

Domenica in, Mara Venier ospita in studio Loredana Lecciso

Domenica in il programma domenicale condotto da Mara Venier è sicuramente uno dei più amati della televisione italiana e dai telespettatori italiani. La conduttrice riesce sicuramente a creare l’atmosfera giusta per rendere tutto più magico e soprattutto l’ambiente più familiare ai suoi ospiti. Nella giornata di ieri, Mara Venier ha ospitato in studio Loredana Lecciso la quale ad un certo punto è stata protagonista di una gaffe.

La gaffe della Lecciso

Nel corso della chiacchierata, Loredana inevitabilmente ha parlato della sua carriera ed anche dell’amore per il suo compagno Albano Carrisi. Ad un certo punto, poi la showgirl ha commentato un video d’apertura che Mara le ha dedicato dove Albano Carrisi le ha dedicato delle bellissime parole. Loredana Lecciso non ha potuto quindi fare altro che commentare queste parole del suo compagno, sottolineando come effettivamente fossero di gioia e che per lei, sicuramente è molto importante il fatto che lui abbia detto che in quel momento aveva bisogno di una presenza come la sua, facendo riferimento proprio al periodo in cui Albano si è separato dalla sua ex moglie.

Mara racconta di aver ricevuto una diffida dalla Power

È stato a quel punto che Mara Venier è intervenuta dicendo di non nominare Romina perché aveva ricevuto una diffida. La Lecciso sarebbe rimasta al silenzio guardando piuttosto stranita la conduttrice, la quale ha aggiunto di aver ricevuto una diffida da fare il nome di Romina e che per questo cercheranno di evitare. Poi ha fatto gli auguri di buon compleanno alla Power visto che era il suo compleanno. Le parole di Mara Venier però sono apparse piuttosto cariche di amarezza.

Loredana si scusa per la gaffe, poi lancia la frecciatina alla Power

Loredana non ha potuto far altro che scusarsi per la gaffe aggiungendo di essere mortificata perché non voleva di certo arrecare alcun tipo di fastidio al programma e alla stessa Mara Venier. Tuttavia poi la stessa Loredana ha lanciato una frecciatina alla moglie di Albano. “Visto che abbiamo parlato di compleanni, vorrei fare gli auguri anche a mio padre, che oggi compie gli anni. Li faccio a lui, lo preferisco, senza nulla togliere a Romina”. Questo quanto dichiarato ancora da Loredana.