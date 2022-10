Maurizio Costanzo, le parole che nessuno si aspettava sulla De Filippi: “Cosa ha fatto Maria”

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi, parole inaspettate quelle di Maurizio Costanzo su Nuovo tv. “L’allieva ha superato il maestro”.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono sicuramente una delle coppie più un angeva del mondo dello spettacolo. I due sono marito e moglie esattamente da 27 anni. Ad ogni modo, oltre a condividere la vita privata, i due condividono anche il lavoro, visto fanno parte dello stesso mondo e dunque, conoscono abbastanza bene la televisione. Maria De Filippi da quando ha iniziato a lavorare in televisione ne ha fatto di strada e adesso pare che l’allieva abbia superato il maestro. Sono state queste le parole di Maurizio Costanzo che ha parlato di questo nel corso di un suo intervento sulle settimanale nuovo TV, parlando dei grandi successi di Maria De Filippi. Ma cosa ha dichiarato nello specifico?

Maurizio Costanzo su Nuovo tv parla di Maria De Filippi “L’allieva ha superato il maestro”

Maurizio Costanzo in questi giorni sulla rubrica da lui tenuta su nuovo TV ha parlato della moglie Maria De Filippi e di quelli che sono stati i suoi più grandi successi ottenuti in questi anni. Nello specifico Maurizio parlando della moglie ha dichiarato come l’allieva abbia superato il maestro. Effettivamente da quando Maria ha iniziato a lavorare in televisione ha ottenuto un successo dopo l’altro e si appresta a festeggiare i suoi 30 anni da regina di Canale 5. Sicuramente è riuscita ad indovinare i programmi che potessero piacere al pubblico, a cominciare da Uomini e Donne a finire a C’è posta per te e poi ancora Tu Sì que vales e Amici di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Amici, Tu si que vales e C’è posta per te… i 30 anni di carriera di Maria

Maria De Filippi, che ultimamente è stata al centro della bufera per un commento “fuori luogo a Tu si que vales, ha condotto da sempre tanti programmi. Uomini e Donne come sappiamo va in onda da tantissimi anni e al trono classico si è aggiunto da qualche anno il trono over con Dame e cavalieri che si corteggiano, si innamorano, si arrabbiano discutono, con Maria sempre lì presente in studio, seguendo le dinamiche e intervenendo quando necessario.

I programmi di Maria, il grande successo

Ad Amici invece quello che primeggia è il talento degli allievi così come a Tu Sì que vales, dove sostanzialmente i concorrenti mettono in mostra i loro talenti e la giuria poi fa il resto. Sono stati davvero tanti i successi ottenuti da Maria De Filippi che però parla ancora di un sogno, ovvero quello di diventare nonna, ovviamente da parte del figlio Gabriele.