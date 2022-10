Tu si que vales, Maria De Filippi criticata sui social, il suo atteggiamento non piace per nulla

0 SHARES Condividi Tweet

A Tu si que vales, Maria De Filippi finisce sotto accusa. Sui social molti la criticano per il suo discorso “pesante” e fuori luogo.

Nella serata di ieri sabato 1 ottobre 2022, è andata in onda un’altra puntata di tu Sì que vales ovvero il programma molto popolare e tanto noto di Canale 5. Questa volta a finire sotto accusa è stata proprio lei Maria De Filippi la regina di Canale 5 che nonostante sia sempre impeccabile, ogni tanto può capitare anche a lei di sbagliare. Nel corso della terza puntata del programma di Canale 5, Maria si è trovata a giudicare la performance di un team chiamato il Quintetto volta formata da giovani acrobati, tutti di età compresa tra i 20 e i 30 anni. A quanto pare, dopo l’esibizione dei giovani Maria si è lasciata andare ad un commento piuttosto lungo che non è piaciuto a molti telespettatori che si sono riversati su Twitter e su altri social per farle delle critiche. Ma cosa è accaduto nello specifico?

Tu si que vales, Maria De Filippi criticata dopo il commento a il Quintetto volta

Nella serata di ieri sabato 1 ottobre 2022 è andata in onda la terza puntata di tu Sì que vales. Questa volta a finire sotto accusa è stata Maria De Filippi, la quale si è ritrovata a giudicare la performance de Il quintetto volta un team formato da giovani acrobati tutti di età compresa tra i 20 e i 30 anni. A quanto pare, la conduttrice si è lasciata andare ad un commento piuttosto lungo ed anche laborioso tanto da stancare i telespettatori che si sono riversati sui social network per criticare Maria De Filippi. In tanti hanno sottolineato il fatto che la regina di Canale 5 sia stata pesante, altri invece hanno ritenuto che la sua predica fosse fuori luogo.

L’esibizione del team di acrobati non convince

Intanto il Quintetto volta si è esibito con un numero piuttosto difficile e complicato con tanto di salti volanti e piroette. Purtroppo in alcune occasioni il gruppo non ha dato il meglio di se ed ha fatto anche cascare a terra gli attrezzi.

Le critiche sui social

E’ stato proprio per questo motivo che Teo Mammucari e Rudy Zerbi si sono espressi negativamente non giudicando l’esibizione all’altezza. Nonostante comunque l’esibizione non sia stata al top, Gerry Scotti ha votato e si è pronunciato per il team. A quel punto è intervenuta Maria De Filippi che nonostante la lunga predica ha dato un sì al Team. Anche il pubblico in studio si è espressa in modo favorevole, con una percentuale del 76%.