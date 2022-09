Tu si que vales, Maria De Filippi prima si scaglia contro un concorrente e poi chiede scusa, il pubblico resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi a Tu si que vales si è scagliata contro un concorrente, un pittore di nome Salvatore. Poi però torna sui suoi passi e si scusa.

A Tu si que vales nella serata di ieri, sabato 24 settembre ad un certo punto della serata Maria De Filippi è andata su tutte le furie. La conduttrice pare che abbia perso completamente le staffe nel momento in cui sul palco è arrivato un pittore. Maria si è così lasciata andare ad uno sfogo contro il concorrente, un pittore campano.

Tu si que vales, Maria De Filippi si scaglia contro un concorrente

A Tu si que vales nella serata di ieri si è esibito un pittore campano il quale realizza quadri digitalizzanti e allegorici. Purtroppo la sua esibizione pare che non abbia convinto proprio nessuno, ne il pubblico, ne tantomeno i giurati che lo hanno bocciato. Maria però, sarebbe andata su tutte le furie. Ma per quale motivo? Pare che a far arrabbiare Maria non sia stata proprio la performance di Salvatore, ma quanto raccontato da una persona che lavora per il programma, ovvero Chiara. Quest’ultima è la giovane che ha seguito Salvatore dietro le quinte e dunque nei momenti prima la sua performance. Il concorrente avrebbe detto di voler dedicare tutta questa situazione a Chiara.

Lo sfogo della conduttrice

“Ho capito che il mio cammino fatto fin qui era per dare un messaggio a Chiara”. Queste le parole di Salvatore che sono apparse davvero strane. Maria De Filippi ha pensato che non avendo ottenuto successo con la sua performance, Salvatore abbia provato con il sentimentalismo. “Non mi è piaciuta la storia dei messaggi a Chiara, trovo questa storia fuori luogo e finta”. Queste le parole di Maria che è andata davvero giù molto pesante, accusando il concorrente di aver utilizzato le persone per i suoi interessi.

La moglie di Maurizio Costanzo poi si scusa

Salvatore, dopo le parole di Maria avrebbe tentato di intervenire e difendersi, ma la conduttrice pare che non le abbia dato modo. Poi Maria però ha fatto un passo indietro, scusandosi per le parole che ha usato. Il pittore, ad ogni modo, è stato anche ampiamente criticato da Teo Mammuccari e dagli altri giudici. Maria lo aveva già anticipato nel corso di un’intervista rilasciata qualche giorno fa che aveva avuto uno sfogo piuttosto importante a Tu si que vales.