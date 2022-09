Soliti Ignoti, gaffe di Amadeus in diretta, interviene la concorrente

0 SHARES Condividi Tweet

Si è reso protagonista di una particolare gaffe il conduttore Amadeus nel corso della puntata del game show Soliti Ignoti andata in onda lo scorso sabato. Gaffe che ha fatto sorridere il pubblico in studio e quello a casa.

Una nuova e avvincente puntata del noto game show di Rai 1 condotto da Amadeus, Soliti Ignoti, è andato in onda nella serata di sabato 24 settembre. Ed ecco che proprio nel corso di tale appuntamento il conduttore si è trovato a fare i conti con una particolare situazione che ha divertito il pubblico a casa. Ma esattamente, cos’è accaduto? Facciamo un po’ di chiarezza.

Gaffe di Amadeus durante una puntata del game show di Rai 1

Tantissimi sono i telespettatori che ogni giorno seguono con molta attenzione e passione il game show Soliti Ignoti, in onda su Rai 1 condotto da Amadeus. Anche nella serata di ieri, sabato 24 settembre, in tanti hanno seguito la trasmissione e si sono divertiti in seguito alla gaffe commessa dal conduttore. Amadeus infatti si è reso protagonista di un particolare lapsus di cui si sta tanto parlando, e di preciso ad un certo punto ha chiamato una delle concorrenti con un altro nome. Nel momento in cui le concorrenti stavano riflettendo e stavano anche scambiandosi delle opinioni ecco che il presentatore ha deciso di intervenire proprio per rompere il ghiaccio. “Jessica tanto per cambiare non è d’accordo”, queste le parole espresse dal presentatore e alle quali hanno fatto seguito quelle della concorrente in questione che ha voluto precisare il suo nome affermando di chiamarsi Ester e non Jessica. Amadeus ha quindi replicato affermando che probabilmente Jessica era il nome di una concorrente di qualche altra puntata precedente. Tutti hanno sorriso, i presenti in studio e probabilmente anche il pubblico a casa.

Nessuna vincita per le concorrenti

Purtroppo però nonostante questo simpatico momento che ha fatto sorridere tutti ecco che la puntata non è terminata proprio come le concorrenti avrebbero desiderato. Le protagoniste della puntata dei Soliti Ignoti infatti a causa di un errore commesso proprio alla fine della puntata hanno perso tutto e non sono riuscite a vincere il tanto ambito montepremi finale.

Grande successo per Amadeus su Rai 1

Quella di sabato 24 settembre 2022 è stata una serata molto importante per Amadeus che subito dopo la puntata del game show Soliti Ignoti ha continuato ad intrattenere il pubblico di Rai 1 con un’altra bellissima trasmissione ovvero Arena Suzuki 60,70,80 e 90 alla quale hanno partecipato tanti amatissimi artisti. Tra i vari ospiti presenti, che hanno intrattenuto il pubblico con la loro musica, è possibile menzionare ad esempio Rita Pavone che si è esibita con ‘Il ballo del mattone’, Fabio Concato con ‘Domenica Bestiale’, I Cugini di Campagna con ‘Anima Mia’ e molti altri ancora.