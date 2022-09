Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli vivono in case separate, il web insorge e li massacra

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis vivono in case separate, il web insorge. Una spettatrice scrive ad Alessandro Cecchi Paone.

Torniamo a parlare di una delle coppie più chiacchierate degli ultimi tempi ovvero quella formata da Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Come ben sappiamo, lei è tornata al Grande Fratello vip come opinionista al fianco di Orietta Berti, confermata per il secondo anno consecutivo nonostante avesse scongiurato una seconda partecipazione.

Sonia Bruganelli, la confessione sulla sua relazione con Paolo Bonolis

Ad ogni modo, nei giorni scorsi, la stessa Sonia Bruganelli ha rilasciato una intervista molto particolare facendo anche una confessione sulla sua vita di coppia. Pare che in quella occasione, la moglie di Paolo Bonolis ha confermato che lei ed il marito dormono in case separate, adiacenti e comunicanti. Ebbene, una spettatrice ha voluto scrivere una lettera ad Alessandro Cecchi Paone il quale cura una rubrica settimanale sul Nuovo TV. Ma cosa ha scritto questa telespettatrice e soprattutto cosa ha risposto il nuovo conduttore e divulgatore?

Una spettatrice commenta il fatto che Sonia e Paolo dormano in due case separate e scrive a Alessandro Cecchi Paone

Come abbiamo avuto modo di spiegare Sonia Bruganelli qualche settimana fa ha rilasciato una intervista molto interessante annunciando il fatto di dormire in case separate con il marito Paolo Bonolis. Queste parole hanno lasciato tutti parecchio sconvolti ed una spettatrice nello specifico ha scritto una lettera ad Alessandro Cecchi Pavone che cura una rubrica su nuovo TV. “Mi sembra un capriccio di due persone molto ricche che forse non vanno più tanto d’accordo”. Questo quanto scritto dalla spettatrice ad Alessandro, il quale senza tanti giri di parole ha fatto sapere di non essere a favore dei letti separati, figuriamoci in appartamenti distinti. Cecchi Paone però, ha poi aggiunto che se loro sono felici così, non c’è nulla da dire e ognuno fa quel che vuole.

La coppia torna al lavoro

Sonia Bruganelli è tornata però già al lavoro, dopo alcuni mesi di vacanze, visto che lo scorso lunedì è già partita la nuova edizione del Grande Fratello vip. Sonia anche quest’anno è l’opinionista del reality di Canale 5 e condivide il posto con la nota cantante Orietta Berti che è stata tanto voluta da Alfonso Signorini. Paolo Bonolis tornerà a gennaio con la nuova edizione di Avanti un altro insieme a Luca Laurenti.