Citofonare Rai2, Simona Ventura e Paola Perego asfaltate: “Voglio il loro posto”

Simona Ventura e Paola Perego sono tornate con Citofonare Rai 2 il programma domenicale. Una collega ha ironizzato su di loro. Di chi si tratta?

Paola Perego e Simona Ventura sono ancora una volta al timone del programma di Rai 2, ovvero Citofonare Rai 2, che va in onda la domenica. Ebbene, già nei giorni scorsi era stata la stessa Simona a parlare e lo ha fatto nel corso di un’intervista, dichiarando quanto fosse parecchio felice ed entusiasta di iniziare questa nuova edizione del programma, insieme a Paola Perego. Nel cast quest’anno ci sarà anche Valeria Graci, la quale in attesa del suo debutto nel noto programma della domenica mattina di Rai 2, ha rilasciato un’interessante intervista, lanciando un’avvertimento alle colleghe.

Valeria Graci nel cast di Citofonare Rai 2, l’intervista della comica

Valeria Graci da quest’anno sarà nel cast del programma della domenica mattina di Rai 2 al fianco di Simona Ventura e Paola Perego. La popolare comica, in questi giorni ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Oggi. Nel corso di questa chiacchierata, ha parlato della sua vita e di questo ritorno in tv e poi ha anche scherzato sul debutto del suo programma domenicale. Poi ha lanciato un avvertimento alle sue colleghe, dicendo che in realtà il suo obiettivo sarà prendere in giro le due conduttrici, e perché no scippare il posto a quelle due. Queste le parole della comica che sembra avere le idee abbastanza chiare.

Le anticipazioni su Striscia la notizia

Ad ogni modo, nel corso del programma intervista, la donna oltre a parlare del programma di Simona e Paola, ha anche detto che sarà presente nella prossima edizione di Striscia la notizia, ricoprendo il ruolo dell’inviata. Poi ha dato un’interessante anticipazione. L’attrice ha annunciato che potrebbe esserci la possibilità che nel tg satirico possa interpretare un nuovo personaggio.

Le parole su Katia Follesa

Poi però non ha nascosto il fatto che il padre di Striscia la notizia, ovvero Antonio Ricci ami il su personaggio, quello che “va a frustare i politici”. Nel corso dell’ intervista poi, Valeria ha anche parlato del rapporto con la sua collega d’origine, ovvero Katia Follesa, dicendo che negli anni il suo rapporto si è incrinato ma che poi hanno anche chiarito, riuscendo a superare le vecchie ruggini.