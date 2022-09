Tu si que vales, Giulia Stabile diretta su Belen “E’ davvero molto..”

0 SHARES Condividi Tweet

Giulia Stabile fa parte del cast di Tu si que vales. Nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista parlando di Belen. Ma cosa ha dichiarato?

Da qualche settimana è tornato in onda il programma Tu si que vales, condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Come ben sappiamo, nel cast del programma ci sono anche i giudici, ovvero Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. Dallo scorso anno, però, c’è anche lei Giulia Stabile, la ballerina vincitrice dell’edizione di Amici, andata in onda due anni fa.

Giulia Stabile nel cast di Tu si que vales

Ebbene, la ballerina, proprio grazie ai programmi di Maria De Filippi è riuscita a trovare popolarità ma soprattutto lavoro, visto che per il secondo anno consecutivo è nel cast di Tu si que vales. Sappiamo anche che Giulia, grazie alla De Filippi ha trovato l’amore, visto che si è fidanzata all’interno della scuola, con il giovane cantante Sangiovanni. Tra loro è stato un colpo di fulmine ed il loro amore va a gonfie vele da diverso tempo ormai. In questi giorni Giulia ha rilasciato un’intervista molto interessante, parlando di tanti aspetti della sua vita e poi ha voluto anche parlare di Belen Rodriguez.

La ballerina parla di Belen Rodriguez

Giulia Stabile è uno dei personaggi chiave del programma Tu si quel vales. Nel 2021 ha già lavorato nel programma e quest’anno è tornata di nuovo, al fianco di Belen. In questi giorni, la ballerina ha rilasciato un’intervista molto interessante, raccontando tanto della sua vita privata e del suo lavoro. Ha raccontato le emozioni provate e le sensazioni nel lavorare con una star come Belen. Giulia ha parlato molto bene della showgirl argentina, dicendo di essersi trovato benissimo e di aver instaurato con lei un buon rapporto sin dall’inizio.

Le parole di Giulia per Belen

Giulia però, sostanzialmente ha parlato bene di tutti gli altri conduttori che l’hanno accolta molto bene. Con Belen però è nata anche una bellissima amicizia, nonostante non abbiano di certo la stessa età. “Belen ha detto che vuole adottarmi, era seria”. Queste le parole di Giulia, la quale parlando ancora di Belen ha detto che è davvero materna, che spesso le tiene la man, soprattutto nei momenti più emozionanti in studio e spesso si sentono al telefono.