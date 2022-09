Gf vip 7, Elenoire Ferruzzi nella bufera: “Non ne ha il diritto”

0 SHARES Condividi Tweet

Karina Cascella si scaglia contro Elenoire Ferruzzi, la concorrente del Gf vip, per il comportamento tenuto in questi giorni con Luca.

Il Grande fratello vip è iniziato soltanto da pochi giorni eppure sta già accadendo di tutto, non soltanto in casa ma anche fuori e soprattutto sui social. Sta facendo parecchio discutere il comportamento di una concorrente del reality, ovvero Elenoire Ferruzzi, la quale sembra che in questi giorni si sia “fissata” su un coinquilino, ovvero Luca. La Ferruzzi ha sostenuto che l’ex tronista fosse interessato a lei ed ha addirittura messo in discussione l’amore che il giovane prova per la sua fidanzata. Tra i due, proprio per questo motivo sarebbero scoppiate delle liti davvero molto forti, tanto che ad un certo punto Luca aveva anche pensato di andare via, complice anche la mancanza della sua fidanzata. In molti si sono scagliati contro la Ferruzzi, una tra tutti Karina Cascella. Ma cosa ha riferito quest’ultima?

Karina Cascella contro Elenoire Ferruzzi

Conosciamo bene Karina Cascella, l’ex opinionista di Uomini e Donne nonché opinionista anche dei vari programmi di Barbara D’Urso. Ebbene, la donna nelle scorse ore si è scagliata contro la Ferruzzi ed ha utilizzato delle parole abbastanza forti. Karina ha parlato di Luca dicendo che è un ragazzo piuttosto ingenuo, buono che di certo non conosce alcuni meccanismi della televisione. Poi Karina ha parlato di Elenoire dicendo che “la signora Ferruzzi si è fatta dei film” e che tutto il suo comportamento l’ha resa davvero ridicola.

Le dure parole della opinionista

“Il fatto che sia trans non le dà diritto di provarci con un ragazzo fidanzato, che se l’avesse fatto una ragazza etero a quest’ora l’avrebbero già crocifissa”. Queste le parole di Karina che parla di finto moralismo.

La difesa in favore di Luca

Continuando a parlare di Luca ha ribadito che tutti abbiamo visto che il giovane non ha fatto altro che ridere e scherzare come con chiunque altro e che non ha mostrato mai nessun tipo di interesse per la Ferruzzi, la quale continua a sottolineare le diversità, cosa che non hanno fatto gli altri concorrenti. Insomma, Karina è stata piuttosto dura nei confronti della Ferruzzi, ma diciamo che il suo pensiero è stata abbastanza condiviso sul web, dove la gran parte degli utenti la pensa proprio come lei.