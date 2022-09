Verissimo, Pio e Amedeo vanno giù pesante con Silvia Toffanin “Piersilvio ti leva i soldi per …”

0 SHARES Condividi Tweet

Pio e Amedeo sono stati ospiti nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Ad un certo punto si sono lasciati andare ad una battuta nei confronti di Piersilvio Berlusconi che ha lasciato la conduttrice piuttosto stupita.

Nella giornata di ieri è andata in onda un a nuova puntata di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Come sempre la conduttrice ha avuto diversi ospiti in studio e tra questi ci sono stati Pio e Amedeo. Come possiamo immaginare, la loro intervista è stata piuttosto esilarante e diversi sono stati i momenti di tensione e imbarazzo provati in studio, soprattutto dalla conduttrice. Nello specifico, c’è stato un momento in cui Silvia è rimasta senza parole, davanti ad una dichiarazione fatta dai due ospiti, che ha fatto calare il gelo in studio. Ma di cosa si tratta?

Verissimo, in studio ospiti Pio e Amedeo

Nella giornata di ieri, sabato 24 settembre è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Ebbene, tra i diversi ospiti, in studio c’erano loro, ovvero Pio e Amedeo, i quali tra le tante cose hanno anche annunciato che presto ritorneranno in tv con Emigrates. Il programma, infatti, andrà in onda a partire da mercoledì.

I due comici pugliesi mettono in imbarazzo Silvia Toffanin

Durante l’intervista, come potete immaginare, i due comici pugliesi si sono lasciati andare a delle frecciatine per lo più nei confronti della conduttrice e del suo compagno, Piersilvio Berlusconi. Nello specifico, ad essere preso di mira maggiormente è stato lui, Piersilvio Berlusconi. Innanzitutto, parlando con la Toffanin i due hanno sottolineato il fatto che Silvia è solita intervistare tanti personaggi del mondo dello spettacolo che parlano di stress, aggiungendo anche che invece sono dei miracolati, compreso loro e che la povera gente che lavora, può dire di essere davvero stressata. Silvia non ha potuto non essere d’accordo.

La battuta su Piersilvio Berlusconi

Successivamente è arrivato l’affondo di Amedeo che rivolgendosi alla conduttrice avrebbe detto che non faceva niente e che adesso lo pagano pure e che a pagarlo è proprio lui, Piersilvio. “Leva i soldi a te per darli a me”, queste le parole aggiunte poi da Pio che inevitabilmente hanno fatto sorridere Silvia che però è apparsa anche un pò imbarazzata. Silvia, poi, avrebbe chiesto ai due di poter mandare in onda un’anteprima del programma ed a quel punto i due comici avrebbero risposto che lei può fare tutto quello che vuole, visto che è la proprietaria.