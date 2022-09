Paola Perego e Simona Ventura hanno litigato, la Perego decide di chiarire

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Perego e Simona Ventura sono al timone di Citofonare Rai 2. Oltre ad essere colleghe sono anche amiche. Ma le due hanno litigato? Arriva la smentita.

Paola Perego e Simona Ventura sono al timone di uno dei programmi più amati della domenica mattina. Ebbene si, le due conduttrici sono al timone di Citofonare Rai 2, il programma che va in onda la domenica mattina e che proprio qualche giorno fa è partito per la seconda stagione. Le due conduttrici oltre ad essere colleghe sono anche molto amiche ed a testimoniarlo sono state anche le parole di Simona, dichiarate nel corso di un’intervista rilasciata nei giorni scorsi. La Ventura aveva raccontato che quando hanno proposto alla Perego questo programma, lei non ci ha pensato due volte a fare il suo nome. Entrambe hanno confermato in diverse occasioni di essere amiche oltre che colleghe. Ad ogni modo, sono anche circolate delle voci su una presunta lite avvenuta tra loro.

Paola Perego e Simona Ventura al timone di Citofonare Rai 2

Simona Ventura e Paola Perego oltre ad essere colleghe, perché due conduttrici al timone del programma Citofonare Rai 2, sono anche molto amiche. Del resto, di questo loro rapporto ne hanno parlato in diverse occasioni. Da qualche tempo però, si parla di una possibile lite tra le due, di un qualcosa che ha potuto incrinare il loro rapporto. Ma come stanno davvero le cose? A fare chiarezza su questo punto è stata proprio lei, Paola Perego nel corso di un’intervista che ha rilasciato al magazine Gente.

Lite tra le due conduttrici? La Perego smentisce

La conduttrice sostanzialmente ha smentito dicendo che non c’è stata nessuna lite, che tra loro non ci sono gelosie e non ce ne sono mai state. Sicuramente ha confessato di aver avuto dei confronti e si dicono le cose in faccia. “Ci stimiamo e c’è affetto vero”, queste le parole di Paola, che ha voluto sottolineare come tra loro ci sia davvero una grande amicizia.

Cosa accumuna le due, ecco le parole della Perego

Ad accumunarle, secondo la Perego è il fatto che entrambe sono sincere, che dicono tutto quello che pensano, che hanno una certa onestà intellettuale e sono capaci di condividere dalla scena alle piccole cose. “Io ho il piacere di stare insieme e di fare squadra con donne intelligenti. Quando esiste la complicità femminile scatta davvero una marcia in più”. Questo ancora quanto aggiunto dalla Perego che ha spazzato via così ogni dubbio.