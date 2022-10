Simona Ventura svela cosa le accade spesso quando è a casa

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura ha rilasciato un’intervista molto interessante circa il programma che conduce insieme a Paola Perego. Ecco chi sta aspettando.

Prosegue la messa in onda del programma della domenica di casa Rai, ovvero Citofonare Rai 2. Il programma è condotto da Simona Ventura e da Paola Perego. Proprio in questi giorni è stata molto curiosa l’intervista che è stata rilasciata proprio da Simona Ventura che è tornata alla guida del programma, dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno. Pare che la conduttrice abbia dato qualche anticipazione su quella che sarà questa seconda edizione del programma ed ha anche rivelato a chi piacerebbe rispondere al citofono.

Simona Ventura, la conduttrice di Citofonare Rai 2 si confessa

Nei giorni scorsi Simona Ventura, ovvero la conduttrice di Citofonare Rai 2 ha parlato e nello specifico ha rilasciato un’ intervista molto interessante, svelando alcuni retroscena relativi a questa seconda edizione del programma. Ad un certo punto, poi ha rivelato qualche anticipazione e sorpresa anche a chi piacerebbe rispondere al citofono. “Il presidente francese Emmanuel Macron, perché mi piace molto come politico. Se non è libero lui allora il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Anche con lui farei proprio una bella chiacchierata”. Questo quanto confessato da Simona Ventura che proprio in questi giorni si sta godendo questo ritorno in televisione.

La conduttrice svela alcuni aneddoti e anticipazioni di Citofonare Rai 2

Ancora nel corso dell’intervista, la conduttrice pare che abbia parlato di alcuni momenti simpatici che sono accaduti nel corso della scorsa edizione del programma, ovviamente per via telefonica. Il giornalista avrebbe chiesto alla conduttrice se ha mai ricevuto una citofonata da qualcuno che non si sarebbe mai aspettata. Anche in questo caso, la conduttrice è stata piuttosto sincera nel rispondere ricordando alcuni episodi. Simona ha raccontata nello specifico che ogni tanto fa qualche brutta figura, perché senza dire niente risponde “Non abbiamo bisogno di niente, salvo poi scusarsi perchè è un amico e non un piazzista”. Questo quanto ammesso dalla conduttrice.

Paola Perego sulla presunta lite con Simona

Di Simona Ventura e Paola Perego se ne è parlato nei giorni scorsi. Il motivo? Si è così dichiarato che tra le due ci fosse stata una lite e che tra di loro non si fosse più una grande armonia. Stando a quanto riferito da Paola Perego, che nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista, tra le due non ci sarebbe stata alcuna lite, anzi le due vanno piuttosto d’accordo.