Marco Bellavia fuori dalla casa, l’ex moglie fuori di sè contro gli altri concorrenti

Marco Bellavia è uscito dalla casa più spiata d’Italia, adesso è polemica. L’ex moglie lo difende e accusa gli altri concorrenti.

Si continua a parlare di Marco Bellavia e di quanto accaduto all’ex volto di Bim bum bam all’interno della casa più spiata d’Italia. Marco ha lasciato il reality soltanto ieri mattina, dopo aver lanciato segnali di aiuto nei giorni scorsi e non essere stato aiutato praticamente da nessuno. Per questo motivo sui social e non solo, è scoppiata una vera e propria in polemica nei confronti del programma e dei concorrenti che ancora oggi sono all’interno della casa. Adesso, a parlare è stata l‘ex moglie di Marco Bellavia, ovvero Elena Travaglia. Quest’ultima ha preso le difese dell’ex marito che come abbiamo già avuto modo di anticipare ha deciso di lasciare la casa.

Marco Bellavia ha lasciato la casa del Grande fratello vip

Marco Bellavia nella giornata di ieri sabato 1 ottobre ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello vip. In queste ore a parlare è stata l’ex moglie Elena Travaglia, la quale ha voluto difendere sicuramente Marco e lanciare una scusa a tutte le persone che non lo hanno aiutato, ma non hanno fatto altro che peggiorare la situazione. La donna ha chiesto anche rispetto per questa situazione per il figlio, un ragazzino di 15 anni che già si è espresso nelle scorse ore sui social difendendo il padre e attaccando tutti gli altri concorrenti del reality.

Parla l’ex moglie Elena Travaglia

“Sto leggendo tante cose, troppe, ricordate che dietro a tutto ciò c’è mio figlio, un ragazzino di 15 anni”. Queste le parole dichiarate dall’ex moglie Elena Travaglia, utilizzando i profili social. La donna ancora ha parlato dell’ex marito dicendo come Marco sia una brava persona, anche molto sensibile e che già diverse volte ha chiesto aiuto, ma che nessuno in casa lo ha aiutato.

I ringraziamenti ad Antonella Fiordelisi, l’accusa a tutti gli altri coinquilini

Poi, i ringraziamenti ad Antonella Fiordelisi, che è stata l’unica ad aver dimostrato empatia nei confronti di Marco. Per questo motivo, Elena ha voluto ringraziare Antonella proprio perché è stata l’unica a dare un piccolo aiuto a Marco, anche semplicemente con una parola un sorriso e una carezza.