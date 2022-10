Fabrizio Corona una furia contro Ilary Blasi: “Ora scateno l’inferno”

0 SHARES Condividi Tweet

Fabrizio Corona dopo la censura su Instagram, torna su Telegram e minaccia Ilary Blasi. Nuovi scoop sull’ex coppia.

Fabrizio Corona è stato sicuramente protagonista del gossip nelle ultime settimane, per quanto riguardo la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Subito dopo l’intervista rilasciata dall’ ex capitano della Roma Fabrizio aveva parlato su Instagram ed aveva fatto intendere di avere in mano delle verità piuttosto importanti. È stato così censurato da Instagram ma lui non si è arreso e adesso è passato a Telegram, dove non c’è assolutamente alcun tipo di veicolo e non rischia di essere bannato. Non appena tornato su telegram Fabrizio Corona ha iniziato a sparare a zero contro Ilary Blasi. Adesso è tornato a parlare ed a minacciare la conduttrice.

Fabrizio Corona protagonista del gossip, censurato su Instagram trasloca su Telegram

Soltanto pochi giorni fa Fabrizio Corona dopo l’ennesima censura su Instagram è tornato questa volta però su telegram, dove ha un gruppo che consta di circa 12 mila iscritti. L‘ex re dei paparazzi ha deciso così di seguire il suo gioco contro Ilary Blasi. Questa volta su Telegram non dovrebbe avere problemi di censura. Pare che abbia quindi pubblicato un filmato di breve durata assicurando che a breve ci sarà un vero e proprio inferno su Ilary Blasi ed ha sostenuto di essere pronto a far scoppiare un putiferio, lanciando scoop piuttosto scottanti sulla conduttrice.

L’ex re dei paparazzi minaccia Ilary Blasi

“E allora, ora, cara mia, visto che tu mi hai abbassato il microfono, io dirò la verità come deve essere detta. Preparati. Perché adesso scateno l’inferno”. Queste le parole dichiarate nello specifico da Francesco Totti in riferimento a quello che è stato lo scontro con la showgirl Romana alcuni anni fa, direttamente in prima serata al Grande Fratello vip.

Appuntamento al 3 ottobre su Telegram, nuovi scoop

Ma non finisce qui visto che Fabrizio avrebbe dato appuntamento ai suoi follower per lunedì 3 Ottobre, quando inizierà a fare delle rivelazioni piuttosto scioccanti sulla presentatrice ed ha assicurato che racconterà tutto quello che non si può sapere. Insomma, di certo queste sue parole non hanno fanno altro che catturare la curiosità di tanti che non perderanno occasione e si sintonizzeranno su telegram.