Fabrizio Corona continua il suo gioco su Totti e la Blasi che sta tenendo tutti con il fiato sospeso, nuovo indizio

0 SHARES Condividi Tweet

Fabrizio Corona torna su Instagram dopo che il suo account era stato sospeso e riprende “il gioco”. Telefonata con una donna misteriosa.

Francesco Corona in questi giorni sembra che stia facendo parlare di se per il fatto che ha parlato tanto della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ex re dei paparazzi ha fatto sapere di aver tanto da dire sull’ex coppia e di aver finalmente trovato il modo per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Fabrizio così ha parlato di verità nascoste di cui però lui ne è a conoscenza. Ma di cosa parla Fabrizio?

Fabrizio Corona tiene tutti con il fiato sospeso con il suo “gioco”

Il gioco, così Fabrizio Corona lo ha definito, quello che sta tanto appassionando il nostro paese in questi giorni. Fabrizio, che già in passato ha avuto delle controversie con Francesco e Ilary, in questi giorni è tornato a parlare pubblicamente, facendo intendere di essere a conoscenza di alcune verità di cui nessuno ha mai parlato. Fabrizio però, dopo aver lanciato qualche indiscrezione, ha dovuto fare i conti con un blocco da parte di Instagram che gli ha bloccato il profilo. Alcuni retroscena sulla separazione tra Ilary e Totti, di cui Fabrizio sembra esserne a conoscenza e che in qualche modo ha deciso di svelare.

Il suo profilo viene cancellato ma lui torna su Instagram con uno nuovo

Dopo aver dichiarato apertamente le sue volontà, Francesco avrebbe tentato di contattare Corona su Instagram, ma poi il profilo dell’ex re dei paparazzi sarebbe stato sospeso. Adesso però, Corona è tornato ma attraverso il profilo del figlio, riprendendo così il gioco che aveva iniziato nei giorni scorsi. Ad ogni modo, è tornato anche con un altro profilo, “Fabriziocoronavero”, continuando anche da li la sua guerra contro l’ex coppia più chiacchierata degli ultimi tempi. Proprio nella giornata di ieri, avrebbe pubblicato un altor indizio, ovvero una chiamata che Fabrizio avrebbe fatto ad una donna la cui identità pare sia un grande mistero. Lui chiede alla donna “Come stai?”, poi in una seconda stories quest’ultima avrebbe risposto dicendo “Le bambine hanno 3 anni e mezzo”.

Il gioco, la telefonata con una donna misteriosa

A quel punto Fabrizio le avrebbe detto “Immagini perchè ti chiamo” ma la donna misteriosa avrebbe detto “Si, ma non ho voglia proprio di…“. Uno scambio di battute tra le due parti piuttosto misterioso. Ad aumentare i dubbi, poi la scelta di Corona di pubblicare la foto di un accendino di colore celeste che si trova su un cruscotto di una macchina e la scritta “Immagini perchè ti chiamo??? e poi una scritta rossa “Cazzi vostri”. Ma cosa avrà voluto dirci Fabrizio con queste misteriose foto. Una cosa è certa, che Corona sa bene come appassionare il suo pubblico e tenere la suspense.