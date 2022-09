Roberta Morise fa una dedica ad Alberto Matano, la reazione del conduttore

0 SHARES Condividi Tweet

Roberta Morise ha fatto una bellissima sorpresa ad Alberto Matano. La reazione del conduttore non è tardata ad arrivare.

Roberta Morise è una nota conduttrice italiana, la quale nell’ultimo periodo è stata particolarmente impegnata con il programma Camper, andato in onda su Rai 1 per tutta l’estate. Il programma in questione ha avuto un successo davvero strepitoso ed in questo viaggio è stata affiancata da Tinto, viaggiando in giro per l’Italia. Lo scorso anno ha fatto anche esperienza all’Isola dei famosi, anche se per poco tempo. Insomma, un periodo ricco di impegni, nel corso del quale ha ottenuto tante soddisfazioni. Adesso però che è iniziata la nuova stagione televisiva, che fine farà Roberta?

Roberta Morise, grande stagione televisiva con Camper

Roberta Morise è stata la regina di Rai 1 di questa estate 2022. E’ stata al timone di un programma, andato in onda tutti i giorni su Rai 1 e intitolato Camper, insieme a Tito raccontando il nostro paese, da Nord a Sud. Ebbene, una volta iniziata la nuova stagione televisiva, in molti si sono chiesti quale sarà il suo destino. Ovviamente sono già iniziati diversi programmi televisivi, come E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici e La vita in diretta con Alberto Matano. Quest’ultimo, ormai giunto alla quarta edizione di fila di conduzione a la vita in diretta, è diventato uno dei conduttori più amati di casa Rai.

Roberta e Alberto Matano, grande amicizia

Anche lui sta vivendo un momento molto fortunato anche sotto il punto di vista sentimentale. Sappiamo che lo scorso giugno ha sposato il suo compagno di tutta una vita Riccardo Mannino. La cerimonia è stata molto commovente, alla quale hanno preso parte tanti artisti e amici della coppia. Adesso Alberto è tornato in tv, per una nuova stagione televisiva e proprio nelle scorse ore ha ricevuto una sorpresa bellissima proprio da parte di Roberta Morise. Proprio nelle scorse ore Alberto ha compiuto ben 50 anni e Roberta ha voluto fargli una bellissima sorpresa, entrando proprio nei camerini del backstage de La vita in diretta.

Roberta fa una bellissima sorpresa ad Alberto Matano per il suo compleanno

A raccontare quanto accaduto proprio Alberto, il quale ha pubblicato una Instagram stories dove si vede Roberta che regala al conduttore due bellissimi e grandi mazzi di rose bianche con al centro delle rose rosse, che formano proprio le iniziali del suo nome, ovvero A e M. Alberto si è tanto emozionato per questo gesto e non ha nascosto la sua emozione. “Guardate la meraviglia di questi fiori che ho trovato entrando nel mio camerino… Ma sono pazzeschi! Chi li avrà mandati? È un mistero!”. Queste le parole del noto conduttore che ha taggato anche Roberta.