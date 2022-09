Mangiare il gelato in inverno si o no, le risposte a questo interrogativo

0 SHARES Condividi Tweet

Il gelato è uno degli alimenti più amati da grandi e piccini. Attenzione, però, alcuni dicono di non mangiarlo in inverno. Ma per quale motivo? Che nesso c’è?

Mangiare il gelato non soltanto in estate, ma anche in inverno. Molte persone, soprattutto le più golose sono solite mangiare il gelato anche durante il periodo invernale, quello più freddo. Molti non riescono proprio a rinunciare a questo piacere. Qualcuno però sembra aver fatto intendere che effettivamente non sarebbe proprio il caso di mangiare il gelato in inverno. Ma per quale motivo? Cosa succede se mangiamo il gelato anche durante i mesi invernali?

Il gelato va mangiato solo in estate o anche in inverno?

Il gelato è uno di quegli alimenti che piace tanto ai più grandi, ma anche ai più piccoli. E’ una vera passione per tutti, a prescindere dall’età e dalla stagione. Come abbiamo già avuto modo di vedere, in molti sono chiesti se effettivamente si può mangiare il gelato anche di inverno o meno. Qui di seguito cercheremo di darvi una risposta.

La differenza tra quello artigianale e quello industriale

Questo alimento si ottiene grazie ad alcuni semplici ingredienti. Sappiamo però che per i gelati industriali non è proprio così. Nel caso in cui il gelato dovesse essere artigianale, ovvero realizzato da un produttore locale, la natura e la qualità è sicuramente superiore rispetto a quelli confezioni che si trovano su tutto il territorio nazionale. Questo non vuol dire che il gelato industriale fa male e che quello artigianale fa bene. E’ pur vero che alcune varianti di gelato sono considerate più dannose per la nostra salute piuttosto che altre. Un gelato per essere buono non deve avere al proprio interno sostanze come il polirinoleato di poliglicerolo, la carragenina, l’olio di cocco, i fosfati di ammonio e altre sostanze che servono per garantire una maggiore durata.

Che rischi per eccede con il gelato?

Anche il gelato ha una propria data di scadenza anche piuttosto lunga. Ma non finisce qui, visto che si dice che il gelato possa far male al cuore ed in generale all’apparato cardiovascolare. Alcuni gelati possono proprio causare delle malattie cardiovascolari, aumentare la possibilità di ammalarsi di diabete, obesità. Dunque, via libera al gelato ma senza farne un uso eccessivo a prescindere dalla stagione. Non importa se sia estate o inverno, il gelato va magiato senza eccedere.