Selvaggia Lucarelli, attacco durissimo contro Fedez e la moglie Chiara per l’assegno di beneficenza

Selvaggia Lucarelli torna ad attaccare Fedez e la moglie Chiara Ferragni, ma per quale motivo? Sotto accusa un assegno di beneficenza.

Selvaggia Lucarelli è tornata ad attaccare Fedez e la moglie Chiara Ferragni. Già in passato la giornalista aveva avuto da ridire contro i Ferragnez, attaccando il loro voler esporre a tutti i costi i figli sui social. Adesso, invece, i motivi sarebbero altri. Ma per quale motivazione la nota giornalista e giurata di Ballando con le stelle ha deciso di attaccare il rapper e la moglie?

Selvaggia Lucarelli, che tra poche settimane è pronta a tornare a Ballando con le stelle come giudice, in queste ultime ore ha attaccato ancora una volta Chiara Ferragni e Fedez. In seguito alle critiche avanzate nelle scorse settimane da Selvaggia per le dichiarazioni di Chiara sui “furti di accappatoio” in hotel, adesso la Lucarelli è tornata di nuovo e più agguerrita che mai. Il motivo? La giurata di Ballando con le stelle, parlando di Fedez e della moglie, li ha accusati di aver iniziato una “operazione reputazionale dopo gli ultimi inciampi”.

Selvaggia contro l’assegno di beneficienza emesso da Fedez e la foto di Chiara alla casa Arcobaleno

Pare che la giornalista facesse riferimento all’assegno di beneficienza emesso dal rapper nei confronti del comune di Rozzano e poi ancora alla foto di Chiara scattata presso la casa Arcobaleno. Quest’ultima altro non è che un appartamento del Comune di Milano che è stato dedicato all’accoglienza di ragazzi e di ragazze discriminati. “Foto con assegni per la beneficenza, foto nella casa anti-discriminazioni, l’operazione reputazionale dei Ferragnez dopo gli ultimi inciampi è iniziata. Ora li vedremo anche sui voli low cost posto corridoio”. Queste le parole di Selvaggia che ha fatto ben intendere di avere molti dubbi.

I rapporti tesi tra i Ferragnez e Selvaggia

Proprio mentre la Lucarelli avanzava questi dubbi, sul web arrivava l’ennesima foto della Ferragni, questa volta a bordo di un aereo di linea. Questa foto non è passata inosservata alla giornalista, la quale avrebbe scritto “15 ore dopo, Ryanair” e facendo riferimento ad una sua premonizione. Che i rapporti tra Selvaggia Lucarelli ed i Ferragnez non sia per nulla buono lo avevamo già capito un pò di tempo fa. In genere la risposta di Fedez e/o della moglie non è tardata ad arrivare, ma questa volta i due non hanno ancora risposto.