X Factor, Fedez lascia tutti senza parole: “Con uno dei giudici litigherò”

0 SHARES Condividi Tweet

Al via la nuova edizione di X Factor, il programma al quale prenderanno parte diversi artisti tra i giudici. Fedez ha rilasciato un’intervista molto interessante, facendo delle importante rivelazioni.

Al via la nuova stagione di X Factor, il programma che vede per la prima volta alla conduzione Francesca Michielin. Tante novità anche in giuria, dove sarà Ambra Angiolini, poi ancora Rkomi e Dargen D’Amico. Ritorna di nuovo Fedez, il quale ha rilasciato un’intervista molto interessante a La stampa, mostrandosi parecchio carico e felice di iniziare di nuovo questa avventura. Ma cosa ha rivelato nello specifico il noto rapper?

Torna X Factor con tante novità e nuove entrate in giuria

Fedez torna a X Factor e per lui sarà una grande e nuova avventura nel format che conosce bene. In questi giorni è stato intervistato dal quotidiano La Stampa e si è mostrato parecchio felice ed impaziente di iniziare questa avventura. Il rapper ha voluto poi fare una precisazione sulla partecipazione di Francesca Michielin e Dargen D’Amico. I due sono dei grandi amici di Federico e la loro presenza nel programma ha fatto sorgere dei dubbi, come se in qualche modo fosse stato il marito di Chiara Ferragni a voler che i due fossero li.

L’intervista di Fedez a pochi giorni dall’inizio del programma

Ebbene, nel corso dell’intervista, Federico ha ammesso di aver davvero fortemente voluto Dargen ma semplicemente perché lo conosce e conosce bene il suo talento e sa quanto può dare al programma. Poi ha aggiunto però, che con Dargen è capitato di avere visioni diverse e che questo potrebbe anche portarli a discutere durante il programma. Altra nuova entrata è stata quella di Ambra Angiolini, la nota attrice che per la prima volta approda a questo programma televisivo tanto amato dai telespettatori. Qualche settimana fa si era parlato di una possibile lite avvenuta tra la stessa e Fedez. Ma cosa c’è di vero?

Lite tra Federico e Ambra, lui smentisce tutto

Il noto rapper ha voluto smentire tutto, dicendo che i due si sono conosciuti e visti solo alcuni giorni dopo la circolazione della notizia sulla lite, che ad oggi è quindi una fake news. “Fake news. Al solito, quindi, ma ci sono abituato”. Queste ancora le sue parole. Intanto, i telespettatori pare che fossero in trepida attesa per l’inizio della nuova stagione del programma. Alcuni avevano avanzato dei dubbi sulla partecipazione di Fedez, perché pensavano che la sua presenza potesse influenzare e sbilanciare i concorrenti da lui selezionati. Proprio a tal riguardo, il cantante ha voluto sottolineare che la moglie quest’anno non farà alcun tipo di appello.