Caso Bellavia, Signorini e autori imbestialiti, cosa sta accadendo

Emergono nuovi dettagli sul caso Marco Bellavia, che ha deciso di lasciare la casa del Grande fratello nella mattinata di ieri.

Si continua a parlare del caso Marco Bellavia ovvero il concorrente della casa del Grande Fratello vip che ha deciso di lasciare il programma nella mattinata di ieri. In realtà intorno alla figura di Marco è scoppiata una vera e propria polemica, soprattutto sui social network dove in molti si sono schierati dalla sua parte e contro altri concorrenti e lo stesso programma. Anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo hanno voluto dire la propria opinione al riguardo, scendendo in difesa dell’ ex molto di Bim Bum Bam. Molti hanno parlato addirittura di bullismo. Cerchiamo di capire però che cosa è accaduto.

Gf vip, Marco Bellavia lascia la casa scoppia la polemica

In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare di Marco Bellavia ovvero l’ex concorrente del Grande Fratello vip che nella mattinata di ieri ha deciso di lasciare la casa più spiata d’Italia per via delle condizioni di salute mentale ritenute ormai non più idonee per il programma. Sostanzialmente sono in tanti a lamentare il fatto che in casa Marco non abbia ricevuto aiuto da parte di nessuno, nonostante la sua sofferenza fosse piuttosto palese. C’è chi parla di bullismo, di cattiveria ed anche di maleducazione da parte dei suoi coinquilini che non hanno fatto nulla per aiutarlo, anzi hanno peggiorato la situazione. Effettivamente sono state tante le cattiverie e le dichiarazioni rilasciate da alcuni concorrenti contro Marco che hanno fatto letteralmente accapponare la pelle.

Alfonso Signorini e la produzione infuriati con i concorrenti della casa

Anche Alfonso Signorini e la produzione del Grande Fratello vip sembrano essere piuttosto infuriati per quanto accaduto. È stato Alessandro Rosica ovvero l’esperto di retroscena televisivi di gossip su Twitter ad affrontare questo problema, dicendo che a seguito degli ultimi eventi Signorini e autori sarebbero piuttosto arrabbiati nei confronti degli altri coinquilini e starebbero pensando proprio ad una punizione. Qualcuno sta anche avanzando all’idea di squalificare alcuni concorrenti e tra questi ci sarebbero Ginevra Lamborghini, Elenoire Ferruzzi, Charlie Gnocchi, Gedda e Giovanni Ciacci, coloro che sono stati più critici nei confronti di Bellavia. Non sappiamo se effettivamente qualcuno di questi sarà cacciato, è probabile però che Signorini li rimprovererà come accaduto in altre edizioni.

Quali sono le condizioni di salute di Marco, parla Cristina Plevani

Intanto, emergono nuovi dettagli sulla questione Marco Bellavia è la sua partecipazione al programma nonostante le sue condizioni di salute. A quanto pare, non sarebbe stato lui a voler entrare all’interno della casa del Grande Fratello ma sarebbe stato convinto dagli autori a prendere questa decisione piuttosto drastica. Purtroppo la situazione sarebbe più grave di come era stata descritta in questi giorni dallo stesso Team del Grande Fratello. In queste ore a parlare è stata Cristina Plevani, la vincitrice del primo Grande Fratello, la quale ha condannato sicuramente l’atteggiamento dei vari concorrenti e poi si è posta la domanda di come sia stato possibile che una persona in difficoltà come Marco abbia potuto prendere parte al reality.