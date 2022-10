Alessandro Cecchi Paone diretto su Francesca Fialdini al debutto in prima serata

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Fialdini pronta a fare il debutto in prima serata? Un collega espone il suo punto di vista al riguardo.

Francesca Fialdini è pronta per la prima serata? Ebbene, torniamo a parlare di una delle conduttrici più amate della televisione italiana degli ultimi tempi, ovvero Francesca Fialdini che è al timone di Da noi a ruota libera, il programma che va in onda ogni domenica, subito dopo Domenica in. La conduttrice è tornata in onda con il programma, soltanto da poche settimana e sembra aver avuto un grande successo, in termini di ascolti. In questi anni, Francesca ha saputo come farsi amare dal pubblico italiano, conducendo anche trasmissioni che le assomigliano. Di lei, ne ha parlato una telespettatrice, che ha scritto una lettera ad Alessandro Cecchi Paone.

Francesca Fialdini, una delle conduttrici più amate degli ultimi anni

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Francesca Fialdini è sicuramente una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo. Da anni ormai, è al timone di uno dei programmi più seguiti della domenica pomeriggio, ovvero Da noi a ruota libera. Una telespettatrice in questi giorni ha parlato, scrivendo una lettera ad Alessandro Cecchi Paone che tiene rubrica su Nuovo tv.

Una telespettatrice elogia Francesca e scrive ad Alessandro Cecchi Paone

La telespettatrice, Cristina da Rimini, avrebbe parlato molto bene di Francesca, chiedendo un parere ad Alessandro. Inoltre, Cristina avrebbe chiesto al conduttore e divulgatore quale potesse essere il futuro della conduttrice. A quel punto, il giornalista avrebbe riferito di aver le idee molto chiare. Secondo Alessandro non ci sono dubbi sul fatto che Francesca sia una conduttrice dotata di un grandissimo talento, solida e misurata. Poi Cecchi Paone è stato abbastanza categorico nel dire che a parte il Festival di Sanremo, che è un programma a se con delle dinamiche piuttosto particolari, la Fialdini può ambire a tutti i programmi serali.

Le parole del conduttore e l’augurio per la Fialdini

Cristina, la telespettatrice e lettrice di Nuovo, non ha fatto altro che elogiare la conduttrice, dicendo di lei che è sicuramente dotata di grande talento, ma anche educata, preparata e garbata e che per tutte queste ragioni, di certo può puntare in alto. Lo stesso augurio lo ha fatto Alessandro Cecchi Paone sperando che la Rai possa investire molto su di lei.