Francesca Fialdini massacrata sui social e lei risponde al veleno: “Posso dire che …”

Una nuova puntata di ‘Da noi a ruota libera’ è andata in onda nel pomeriggio di domenica 29 maggio. E proprio in seguito alla messa in onda del programma la conduttrice si è resa protagonista di un duro sfogo sui social rivolto a tutti coloro che hanno commentato in modo poco carino il suo look e la sua femminilità. Ma, quali sono state di preciso le parole espresse dalla conduttrice?

La polemica sul profilo Instagram di Francesca Fialdini

Francesca Fialdini è una bravissima conduttrice televisiva ma anche una donna sincera e schietta che non ha mail il timore di esprimere il suo pensiero. Proprio nelle scorse ore la celebre presentatrice di ‘Da noi a ruota libera’ si è resa protagonista di un duro sfogo sui social. Tutto è nato dopo che la conduttrice, terminata la puntata di domenica scorsa, ha pensato bene di ringraziare tramite Instagram i diversi ospiti che hanno preso parte al programma. Da tale suo post è poi nata una grossa polemica a seguito della quale la conduttrice ha deciso di intervenire dando vita ad un duro sfogo.

Il duro sfogo della conduttrice

Nello specifico alcuni utenti hanno commentato la femminilità della presentatrice e il suo modo di vestirsi. Una polemica definita dalla conduttrice ‘allucinante’ e a proposito della quale si è espressa affermando “Visto che si è sviluppata una conversazione allucinate sul mio profilo circa il modo in cui esprimo o non esprimo la mia femminilità vi ammorbo con due paroline“. La conduttrice ha poi proseguito il suo intervento sulla questione rivelando che la sua sensualità è solita esprimerla nel privato e soprattutto con chi desidera. E non sui social oppure ancora in televisione. E ancora, Francesca Fialdini ha proseguito il suo lungo e duro sfogo social precisando che per essere sensuali non per forza occorre mostrare degli abiti aderenti oppure delle particolari forme, e ha poi aggiunto “I vostri cliché retrogradi spostateli altrove su più eccitanti profili.”

Francesca Fialdini contro chi commenta la sua femminilità

La celebre conduttrice di ‘Da noi a ruota libera’ ha poi continuato il suo duro sfogo affermando “Ho incontrato uomini che mi hanno detto come avrei dovuto mostrarmi per essere più ‘appetibile’ in tv, sono spariti dal mio percorso professionale e umano. Non posso stare sulla stessa strada di chi parla così” .E ha poi concluso “Posso dire che i maschi, anzi le persone, che ragionano così mi fanno venire il mal di stomaco?! Se una donna non punta a piacere ecco che salta fuori un bel maschio alfa a dirle cosa dovrebbe fare.”