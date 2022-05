I Fatti Vostri, Francesca De Andrè lascia Salvo Sottile senza parole: “Tutto è …”

0 SHARES Condividi Tweet

Da alcuni giorni Francesca De Andrè, ex concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello e nipote del noto cantautore Fabrizio De Andrè, è finita al centro dell’attenzione mediatica in seguito alle forti dichiarazioni rilasciate sull’ex fidanzato Giorgio Tambellini. La giovane donna nel corso di una recente intervista rilasciata a Chi ha raccontato di aver subito violenza da parte dell’ex fidanzato, e proprio della questione è tornata a parlarne nel corso dell’intervista rilasciata nella giornata di ieri a I Fatti Vostri.

Francesca De Andrè ospite de I Fatti Vostri

Sono trascorsi pochi giorni da quando Francesca De Andrè tramite un’intervista rilasciata a Chi ha fatto delle importanti rivelazioni sulla sua vita privata. Le sue parole hanno spiazzato davvero moltissime persone, e proprio nella giornata di ieri l’ex gieffina è tornata a parlare della questione a I Fatti Vostri. Nello specifico Francesca De Andrè ha rivelato di aver subito violenza da parte dell’ex fidanzato nel corso dei mesi scorsi arrivando al punto di affermare di aver quasi rischiato la sua vita. “Ho toccato realmente il fondo, sono stata tra la vita e la morte. Tutto è iniziato proprio dopo il Grande Fratello, c’è stata un’escalation di fasi alterne on/off”, queste nello specifico le parole espresse dalla giovane donna che hanno spiazzato davvero tutti.

Il racconto di Francesca De Andrè

Intervistata da Salvo Sottile e Anna Falchi ecco che Francesca De Andrè ha aggiunto dei particolari al racconto fatto a Chi alcuni giorni fa. La ragazza ha parlato di comportamenti aggressivi da parte dell’ex fidanzato ritenendo alcuni suoi atteggiamenti davvero molto paurosi. A tal proposito Francesca ha affermato “Poi c’erano dei blackout completi: io non ero più Francesca e diventavo la De Andrè. Fu violenza e crudeltà”. Il racconto fatto dalla ragazza ha davvero spiazzato moltissime persone, come ad esempio quando ha raccontato di aver quasi rischiato la vita a causa dei numerosi colpi ricevuti.

La brutale aggressione e il soccorso prestato dai vicini

Nello specifico la ragazza ha raccontato di quando, in occasione di un litigio, l’ex fidanzato sarebbe arrivato al punto di colpirla dandole anche dei calci in testa. In quell’occasione, stando a quanto trapelato da alcune indiscrezioni e stando a quanto raccontato dal settimanale Chi, a salvare Francesca De Andrè sembrerebbero essere stati i vicini di casa. Quest’ultimi infatti avendo sentito le urla della ragazza hanno deciso di non rimanere in silenzio ma al contrario di intervenire chiamando i carabinieri.