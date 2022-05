Teo Mammuccari diretto su Belen: “Lei non doveva …”

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez da qualche mese è la conduttrice de Le Iene insieme a Teo Mammuccari. I due sembra che abbiano avuto un successo davvero strepitoso, nonostante all’inizio la showgirl argentina pare non avesse convinto abbastanza i telespettatori. Ebbene, adesso il programma Le Iene almeno per quest’anno sembra aver chiuso in battenti e l’ultima puntata è andata in onda proprio la scorsa settimana. Ma come è stata questa esperienza per entrambi? A parlare in questi giorni è stato lui, Teo Mammuccari.

Le Iene, Teo Mammuccari parla della sua esperienza nel programma

Teo Mammuccari pare che fosse stato chiamato direttamente da Davide Parenti per poter prendere il posto di conduttore, mentre Belen pare che sia stata chiamata proprio dal suo collega. I due hanno condiviso l’esperienza a Tu si que vales e sembra che abbiano avuto un grande feeling tanto da spingere Teo a fare il nome di Belen come sostituta di Alessia Marcuzzi che fino allo scorso anno era al timone della trasmissione

Il conduttore confessa di aver chiamato lui Belen per Le Iene

“Una sera l’ho vista all’opera durante alcuni lanci. Le ho fatto i complimenti. Lei pensava fossero di circostanza, invece ero sincero”. Queste le parole di Teo Mammuccari nel corso di un’intervista che ha rilasciato proprio in questi giorni a Tvblog. Nel momento in cui Davide Parenti ha chiamato Teo e fatto la proposta di tornare al timone della trasmissione, Mammuccari sembra abbia accettato e pensato a Belen come compagna d’avventura. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che l’inizio non sia stato dei migliori per entrambi, ma soprattutto per Belen. Pare che quest’ultima infatti sia stata parecchio criticata dai telespettatori soprattutto sui social, anche per il suo look.

Perchè per Belen non è stato facile all’inizio? La confessione del conduttore

“Il look non era il vero problema, bensì un atteggiamento che Belen doveva abbandonare. Doveva imparare a prendersi in giro, ad ironizzare, andava trovata la chiave”, avrebbe aggiunto Mammuccari il quale ha sottolineato di aver davvero capito le difficoltà di Belen, almeno all’inizio. Poi, dopo qualche puntata però, la showgirl sarebbe riuscita a trovare la chiave giusta. I suoi progetti futuri?“Oggi vorrei fare un programma pieno di tante cose mie, lo chiedo sempre. Ho anche proposte fuori da Mediaset ma mi dispiacerebbe lasciare l’azienda”.