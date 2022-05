Isola dei Famosi, Fariba Tehrani al veleno contro il reality: “Sono stata l’unica che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si sta tanto parlando, nelle ultime ore, delle parole espresse da Fariba Tehrani ovvero la mamma di Giulia Salemi ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi. La donna nelle ultime ore si è lasciata andare ad un duro sfogo e proprio le parole espresse sul noto reality show di Canale 5 non sono passate inosservate, anzi al contrario stanno facendo molto discutere. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando?

Lo sfogo social di Fariba Tehrani contro l’Isola dei Famosi

Fariba Tehrani è stata una delle naufraghe della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi. E nonostante sia trascorso un anno circa dalla sua partecipazione al noto reality show di Canale 5 condotto dall’amatissima Ilary Blasi ecco che l’ex naufraga non sembrerebbe aver superato quanto successo. Nelle scorse ore la madre di Giulia Salemi si è infatti resa protagonista di uno sfogo che sta facendo tanto discutere. Nello specifico la donna ha lamentato il fatto che a molti naufraghi, dell’edizione in corso, è stata offerta una seconda possibilità di rimanere sull’Isola mentre invece lei quando ha partecipato al reality è stata subito eliminata. “Io sono stata l’unica a non aver avuto questa possibilità perchè stavo antipatica a uno dei quattro autori…”, queste nello specifico le sue parole.

La mamma di Giulia Salemi contro l’Isola dei Famosi

Fariba Tehrani ha poi proseguito il suo lungo sfogo social lamentando anche il fatto che ai naufraghi dell’attuale edizione dell’Isola viene spesso offerto del cibo mentre invece a lei non sarebbe stato riservato lo stesso trattamento. “Scusate un attimo…Ma quest’anno non è L’Isola…E’ un continuo mangia mangia…A me non davano mai da mangiare…”, queste le parole abbastanza polemiche espresse dall’ex naufraga.

La dura accusa contro il programma

Ma le accuse mosse da Fariba Tehrani contro il programma non sono finite qui. La donna ha infatti concluso il suo lungo sfogo rivolgendo alla trasmissione una dura accusa. “Solo con me avevano deciso di farmi morire di fame, così avrei sbottato e avrei fatto un’azione negativa per farmi buttare fuori…”. Secondo quanto affermato dalla naufraga quindi non le veniva offerto del cibo per invogliarla a fare qualcosa di brutto per poi squalificarla. Accuse molto forti alle quali al momento la trasmissione non sembrerebbe aver replicato. Gli autori del reality show e la conduttrice Ilary Blasi decideranno di rispondere a tali accuse nel corso delle prossime ore oppure no? Non ci rimane che attendere.